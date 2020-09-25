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【TMT行業】PwC報告指今年上半年VC及PE投資下降　TMT行業熱潮減退？

即市財經 11:31 2020/09/25

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PwC指今年上半年TMT PE及VC投資下降。

全球四大會計師行的PwC發表Money Tree報告，指2020年上半年私募及創投（PE及VC）在科技、媒體及通信（TMT）行業投資出現先跌後升的趨勢，但投資數量及投資金額均見3年新低。今年上半年TMT行業投資數量只有1187項，較2019年下半年跌34%，較2019年同期亦跌28%。

根據已披露投資金額的項目計，投資金額總額為139.7億美元，較2019年下半年跌32%，較2019年上半年跌6%。另外，大單的投資項目亦較少，單筆過億美元投資的項目數量只有25項。一般來說，PE及VC熱門的投資項目，往往在幾年後反映在股票市場，假如未來疫情放緩而TMT投資未有反彈，或反映未來幾年TMT股票未必如近年熱烈。

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編輯：謝克迪

 

 

 

 

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