【恒大傳財困】恒大境內債跌停　債價單日挫逾三成（第二版）

▲ 標普於周四晚間將恒大的評級展望下調為負面，確認長期評級為B+。

內地網站流傳恒大 （03333） 向廣東省政府發出「恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，希望廣東政府支持重大資產重組，倘重組未能完成，或引發一系列系統性風險，恒大周四晚發聲明否認，但恒大債價照急跌。

根據上交所訊息， 恒大存續債「19恒大02」跌30%，觸發二次停牌，「19恒大01」目前跌28.3%。另外，恒大高收益債券的交易額急飈，在昨夜紐約交易時段，恒大債券交易額達到平日的的10倍以上。根據彭博滙編的TRACE Market Flow小時數據，在紐約時間上午10時37分，成交額總計達1530萬美元 ，而該時段平均交易額為102萬美元。

根據彭博資料，恒大已發行未償還本金的債券達28隻，總債務達358.14億美元（約2775.5億港元），大部分債券於2023年到期。恒大一隻2023年5月到期、票面息6.27厘的人民幣計價債券，息率一日飈升超過5厘，現報14.22厘；債價下跌超過一成。

南京證券固收分析師楊浩表示，恒大槓桿率偏高，本身在房企融資新規下就存在再融資和資金周轉壓力，此次負面消息可能進一步產生衝擊，加劇公司後續的再融資難度，同時還可能引發債券市場對整個地產行業的擔憂加重。



標普於周四晚間將恒大的評級展望下調為負面，確認長期評級為B+。

（第二版更新境內債債價）

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編輯：吳敏芳