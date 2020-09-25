▲ 【英國疫情】感染率差過德意 意大利：英人較愛自由

英國疫情惡化，首相約翰遜表示，英國的新冠肺炎感染率差過德國和意大利，因英國是熱愛自由的國家。惟約翰遜的說法被指，將意大利和德國目前的感染率與極權主義的歷史聯繫起來。意大利總統馬塔雷拉回應稱，英國人更愛自由，意大利人也愛，但同時也認真看待疫情。

約翰遜（Boris Johnson）在國會回應議員質詢時指出，德國和意大利的追蹤工作有助控制疫情；英國是「一個熱愛自由的國家，回顧一下過去300年來的歷史，幾乎每一個進步都源於言論自由、民主」。

英國單日增逾6千確診 較前日多超過四分之一【下一頁】

英國格拉斯哥大學逾百學生中招 迎新活動肇禍【下一頁】

意大利媒體廣泛報導約翰遜具爭議的言論，更發表評論文章，寫道：

「總之，如果我們在這裡戴口罩的次數多於倫敦，那是因為我們有墨索里尼（意大利第40任總理、法西斯主義的創始人，亦是二戰中的重要人物），而不是邱吉爾。」

意大利衛生部副部長西莱里（Pierpaolo Sileri）指出，自由是源於遵守規則。他補充，他只在報紙上讀過約翰遜的言論，所以他不知道該說法的背景。

不過，他認為，大多數意大利人遵守基本防疫規則，有助降低感染率，這是事實，以維持自由、並相對正常的生活。

英國政府新一輪保就業 只支付1/5人工【下一頁】

英國疫情反彈 惟5分1人拒接種疫苗【下一頁】

國家 累計確診* 人口 感染率** 英國 40.97萬 6670萬 0.61% 意大利 30.25萬 6040萬 0.50% 德國 27.92萬 8300萬 0.34% *截至香港時間周五（25日）早上11時

**以「累計確診/人口」計算

責任編輯：鄧燕君