【英國疫情】感染率差過德意 意大利：英人較愛自由

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新型冠狀肺炎全球疫情（09月25日 時間12:00）
英國疫情惡化，首相約翰遜表示，英國的新冠肺炎感染率差過德國和意大利，因英國是熱愛自由的國家。惟約翰遜的說法被指，將意大利和德國目前的感染率與極權主義的歷史聯繫起來。意大利總統馬塔雷拉回應稱，英國人更愛自由，意大利人也愛，但同時也認真看待疫情。
約翰遜（Boris Johnson）在國會回應議員質詢時指出，德國和意大利的追蹤工作有助控制疫情；英國是「一個熱愛自由的國家，回顧一下過去300年來的歷史，幾乎每一個進步都源於言論自由、民主」。
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意大利媒體廣泛報導約翰遜具爭議的言論，更發表評論文章，寫道：
「總之，如果我們在這裡戴口罩的次數多於倫敦，那是因為我們有墨索里尼（意大利第40任總理、法西斯主義的創始人，亦是二戰中的重要人物），而不是邱吉爾。」
意大利衛生部副部長西莱里（Pierpaolo Sileri）指出，自由是源於遵守規則。他補充，他只在報紙上讀過約翰遜的言論，所以他不知道該說法的背景。
不過，他認為，大多數意大利人遵守基本防疫規則，有助降低感染率，這是事實，以維持自由、並相對正常的生活。
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|國家
|累計確診*
|人口
|感染率**
|英國
|40.97萬
|6670萬
|0.61%
|意大利
|30.25萬
|6040萬
|0.50%
|德國
|27.92萬
|8300萬
|0.34%
|*截至香港時間周五（25日）早上11時
**以「累計確診/人口」計算
責任編輯：鄧燕君