【收租理財】市區納米盤「八折價」租出　租金回報有幾多？

近年，納米樓如雨後春筍湧現，深受投資者歡迎，就連十優港姐麥明詩，也與家人購買單位投資。納米樓之所以受歡迎，皆因入門價平，若是市區盤，更不乏租客，租金回報率較高。近期有深水埗納米盤業主，以「八折價」出租單位，惟仍享逾3厘租金回報。

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香港置業葉嘉俊說，海柏匯中層A室，實用面積207平方呎，開放式間隔，一個月前以月租1.15萬元放盤，終獲區內客接洽，其後減價2,200元，以近「八折價」，即約9,300元租出，實用呎租約44.9元，略低於市價。據悉，新租客為上班族，心儀單位租金相宜，故睇樓一次後，即拍板承租。

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雖然業主低市價放租單位，惟早於2016年7月，斥資299.3萬元購入單位，以月租9,300元計，現享租金回報約3.7厘。值得留意的是，不少近年買樓收租的投資者，租金回報都低於3.7厘，而且海柏匯樓價已升，業主除了可享租金回報，亦享樓價上升的回報，回報率驚人。

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