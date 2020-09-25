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【港股追蹤】7月起遭軟銀連番減持　眾安今再跌逾5％　由上月底高位已累跌逾三成

股樓投資 11:32 2020/09/25

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眾安在線(06060)由7月起，多次遭股東軟銀(SoftBank)減持，股價今早跌穿40元大關，最低見過38.8元，截至11時則報39.05元，仍瀉5.9%。

據聯交所資料顯示，軟銀分別在7月13日、7月21日、8月3日、8月18日、9月1日、9月4日及9月18日，分別減持眾安95.14萬、87.41萬、110.29萬股、16.34萬、200萬、180.58萬和48.07萬股，合共減持737.83萬股，平均價為43.1349至55.4071元，持股由15.02%降至8.96%。

【農夫山泉股價】農夫山泉中期純利28.6億 微跌0.4%　股價今早失守38元  【見下頁

眾安在線近一周股價已下跌逾一成，如果由上月底高位58元計算，股價不足一個月更已慘跌三成。

眾安在線大股東，現時仍為阿里巴巴(09988)旗下、即將上市的螞蟻集團，其次則為騰訊(00700)及平保(02318)。

 

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