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【旅遊復甦】攜程次季營收32億勝預期 料第三季實現盈利

即市財經 11:10 2020/09/25

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攜程第二季度收入錄得32億人民幣，按年跌64%，勝市場預期。

內地綫上旅遊平台攜程Trip.com（美：TCOM）於美股收市後公佈次季業績，收入約32億元（人民幣，下同），按年跌64%；淨虧損約4.76億元，較今年首季度的54億元大幅收窄，Non-GAAP（非公認會計準則）淨虧損錄得12億元，也較首季改善。

攜程第二季度收入及盈利表現均勝預期，該股周四美股收報27.75美元，升0.3%。

攜程董事長梁建章表示，不少市場已經從4月的低點開始反彈，借鑒中國市場的復甦經驗，攜程在海外開展系列活動推廣本地化的旅遊產品，推動海外市場重啟旅遊活動。

首席執行官孫潔則表示，第二季度的國內旅遊持續復甦，首先由短途出行帶動，5月跨省長途出行也加速趕上。她續指，過去數月國內酒店、機票和目的地當地玩樂產品已相繼全面恢復，其中短途出行預訂如酒店、景點門票、租車等實現按年增長。

攜程指引，今年第三季收入預計將按年下降47%至52%，若不計及股權報酬費用等，攜程上季經營利潤料達12億至13億元，按季實現大幅度盈利。

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編輯：陳健婷

 

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