【美國大選】「這不是北韓」兩黨領袖轟特朗普拒和平交接

美國大選在11月3日舉行,總統特朗普未表明,一旦在美國大選落敗,會否和平交接。美國共和、民主兩黨領袖均就此發聲,眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)更指,美國是民主國家,不是北韓等國,促請特朗普尊重美國憲法的誓言。

特朗普日前被問及,一旦在美國大選落敗會否和平移交權力時,迴避作出承諾,僅回應指「看著瞧」(we'll have to see what happens)。

參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)則在Twitter撰文指:

「在11月3日大選中勝出的人士,會於1月20日就職。這會是有序的交接,自1792年,每4年都是這樣做。」

(The winner of the November 3rd election will be inaugurated on January 20th. There will be an orderly transition just as there has been every four years since 1792.)

佩洛西則指,對於特朗普的說法不感到意外,但提醒特朗普美國不是北韓、俄羅斯或者土耳其,指美國是民主國家,促請特朗普尊重美國憲法的誓言。

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)則回應指,特朗普會接受自由及公平的選舉結果。

責任編輯:林嘉莉