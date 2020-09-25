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【宏觀中國】中國國債「入富」　券商估吸引千億外資流入

股樓投資 10:57 2020/09/25

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富時羅素在周四（24日）公布，預定在2021年10月將中國國債納入指標富時世界國債指數（WGBI），將於明年3月確認。

【螞蟻IPO】因參與螞蟻戰略配售　股民通宵搶購科技基金，詳情請按【見下頁

高盛估計，全球有2.5萬億美元的資金追蹤WGBI，中國國債被納入WGBI，可能額外吸引約1,400億美元的資金流入中國債市。

此外，德銀又指，富時羅素將中國國債納入WGBI，乃中國債市及人民幣國際化的里程碑。該行判斷中國國債「入富」將會在2022年底前吸引1,200億美元的外國被動型基金進入中國債市。

【農夫山泉股價】農夫山泉中期純利28.6億 微跌0.4%　股價今早失守38元，詳情請按【見下頁

無他，在全球低息環境下，資金需要尋找停泊的地方，而隨着中國債市逐步開放，單是中國與外國的利差已是最大賣點。以美債為例，10年期國債息率約0.67厘，相比中國10年期國債息率為3.12厘，換言之，中美利差達2.4厘以上，對於外資流入中國債市，具有極大誘因。

進一步，中國經濟連續復甦，外資又增加購買人民幣資產，也會利好人民幣升值，只要保持緩慢的升值速度，對經濟及資金流向，都是百利無一害。

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記者：林衛

國債 中國 外資 人民幣國際化 經濟

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