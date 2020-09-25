【新股IPO】李澤楷旗下特殊目的收購公司赴美上市　集資約45億元

▲ Bridgetown Holdings計劃集資39億元。

繼早前傳出，電訊盈科 （00008） 主席李澤楷私人持有的保險公司富衛集團（FWD）將在明年於香港上市後，據美國證券交易委員會（SEC）顯示，李澤楷及Paypal創辦人之一的彼得泰爾（Peter Thiel）共同設立一家特殊目的收購公司（SPAC）Bridgetown Holdings，遞交上市申請，計劃集資5.75億美元（約44.85億港元）。

據招股書初步顯示，Bridgetown Holdings為一間「空白支票公司」（Blank check company）成立目的是要透過收購、重組等方式整合業務。

Bridgetown Holdings是由Perter Thiel的私人投資公司Thiel Capital，及李澤楷旗下盈科拓展集團（Pacific Century）聯合成立。Bridgetown Holdings由董事長Matt Danzeisen及行政總裁兼首席財務官Daniel Wong負責領導。

瑞銀及BTIG為承銷商。

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