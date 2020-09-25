蘋果搶修iPhone 5大Bug！釋出 iOS 14.0.1 更新

▲ 蘋果釋出最新的 iOS 14.0.1 版本，搶修 5 項漏洞包括：修復預設的瀏覽器、郵件設定功能、無法連接WiFi 、小工具無法正常顯示、相機預覽。

蘋果日前開放下載更新 iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7 等最新作業系統，當中除了iPhone在更新iOS 14 後有機會令用電量「插水」外，還陸續傳有不同漏洞出現。蘋果今日就釋出最新的 iOS 14.0.1 版本，搶修 5 項漏洞包括：修復預設的瀏覽器、郵件設定功能、無法連接WiFi 、小工具無法正常顯示、相機預覽。

該版本為iOS 14 正式版本上線後第一次更新，據蘋果官方說明，iOS 14.0.1修正可能造成預設瀏覽器、郵件設定在重啟iPhone後重置的問題。

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是次iOS 14.0.1 同時修正iPhone可能無法連接Wi-Fi網路、透過部分郵件供應商傳送電子郵件錯誤，以及解決影像無法在News小工具中顯示問題。另有針對iPhone 7、7 Plus 用戶無法透過相機正常預覽照片的問題。

受影響用戶若未有啟動自動更新，可以開啟iPhone「設定」＞「一般」>「軟件更新」下載：

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此外，該公司目前已推出 iOS 14.2 的公開測試版（Public Beta），估計會在短時間內持續釋出更新，以修復更多漏洞及提升穩定程度。

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責任編輯：張寶燕