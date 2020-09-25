  • 31°C
香港時間 : 2020925日 (五) 12:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

蘋果搶修iPhone 5大Bug！釋出 iOS 14.0.1 更新

科技 11:04 2020/09/25

分享：

蘋果釋出最新的 iOS 14.0.1 版本，搶修 5 項漏洞包括：修復預設的瀏覽器、郵件設定功能、無法連接WiFi 、小工具無法正常顯示、相機預覽。

蘋果日前開放下載更新 iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7 等最新作業系統，當中除了iPhone在更新iOS 14 後有機會令用電量「插水」外，還陸續傳有不同漏洞出現。蘋果今日就釋出最新的 iOS 14.0.1 版本，搶修 5 項漏洞包括：修復預設的瀏覽器、郵件設定功能、無法連接WiFi 、小工具無法正常顯示、相機預覽。

該版本為iOS 14 正式版本上線後第一次更新，據蘋果官方說明，iOS 14.0.1修正可能造成預設瀏覽器、郵件設定在重啟iPhone後重置的問題。

【新iPhone】英電信商EE CEO爆　iPhone 12短期內將發布？

Xbox遊戲導入iPhone有望！微軟：將繼續與蘋果對話

是次iOS 14.0.1 同時修正iPhone可能無法連接Wi-Fi網路、透過部分郵件供應商傳送電子郵件錯誤，以及解決影像無法在News小工具中顯示問題。另有針對iPhone 7、7 Plus 用戶無法透過相機正常預覽照片的問題。

受影響用戶若未有啟動自動更新，可以開啟iPhone「設定」＞「一般」>「軟件更新」下載：

    點擊圖片放大

此外，該公司目前已推出 iOS 14.2 的公開測試版（Public Beta），估計會在短時間內持續釋出更新，以修復更多漏洞及提升穩定程度。

【華為禁令】手機芯片用到幾耐？華為：正在點算儲備

責任編輯：張寶燕

相關文章

【附宮崎駿圖連結】打工仔接力製MEME圖自嘲　有咩免費製圖App好推介？
2020/09/24
【附宮崎駿圖連結】打工仔接力製MEME圖自嘲　有咩免費製圖App好推介？
Wikipedia更新介面　擬20週年正式登場
2020/09/24
Wikipedia更新介面　擬20週年正式登場
Adobe引入「Liquid Mode」　為小型屏幕調整PDF
2020/09/24
Adobe引入「Liquid Mode」　為小型屏幕調整PDF
PS5及Xbox超額預購　外媒：飢餓行銷所致
2020/09/24
PS5及Xbox超額預購　外媒：飢餓行銷所致
作業系統 Wi－Fi 用電量 iPhone iPad iOS watchOS 相機

下一篇文章

Wikipedia更新介面　擬20週年正式登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

三星推Galaxy S20 FE 　6款顏色選擇5G版估計約售5500港元
三星推Galaxy S20 FE 　6款顏色選擇5G版估計約售5500港元
【摺疊手機】小米新專利曝光　擬明年初推三摺疊手機
【摺疊手機】小米新專利曝光　擬明年初推三摺疊手機
【iOS 14】新功能成功討用戶歡心　逾3成用戶已升級iOS 14
【iOS 14】新功能成功討用戶歡心　逾3成用戶已升級iOS 14
【新iPhone】英電信商EE CEO爆　iPhone 12短期內將發布？
【新iPhone】英電信商EE CEO爆　iPhone 12短期內將發布？
Tesla全球網絡癱瘓　車主被困沙漠2小時
Tesla全球網絡癱瘓　車主被困沙漠2小時
【健康碼】各地研發健康護照方案　海外開發商解構技術應用潛力
【健康碼】各地研發健康護照方案　海外開發商解構技術應用潛力