  • 28°C
香港時間 : 2020925日 (五) 10:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【反蘋果聯盟】Spotify、Epic Games等組聯盟挑戰「蘋果稅」

即市財經 10:07 2020/09/25

分享：

Epic Games開發的《要塞英雄》，早前因挑戰蘋果應用商店分成規則遭下架。

全球大熱遊戲《要塞英雄》（Fornite）早前因挑戰蘋果（美：AAPL）應用商店分成規則遭下架，外媒報道，串流音樂平台Spotify（美：SPOT）、交友應用Tinder母企Match Group（美：MTCH）、《要塞英雄》開發商Epic Games等公司組成聯盟，挑戰蘋果商店分成規則，有關規則被不少應用程式稱為「蘋果稅（Apple Tax）」。

根據目前蘋果分成規則，會抽取應用商店App內收入15%至30%作為分成，同時開發商也須遵守其他規則，否則應用程式無法在App Store上架。

聯盟將推動蘋果改變應用程式規則，包括不應要求開發人員只能使用應用程式商店的特定支付系統、蘋果應降低分成幅度、以及移除平台的反競爭政策等。

相關文章：

【騰訊持股】《要塞英雄》開發商Epic Games：蘋果威脅本月底取消其開發商身份

騰訊有份投資的Epic Games　藉《要塞英雄》向蘋果IOS宣戰

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳健婷

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 遊戲 Spotify（美：SPOT） Spotify

上一篇文章

【恒大回A】恒大資金鏈斷裂？恒大否認促廣東政府支持重組　恒大、恒大汽車股價先跌後倒升（第三版）

下一篇文章

【半新股】農夫山泉逆市跌3%　上半年按年少賺0.45%　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【恒指夜期】滙豐倫敦跌1%　恒指夜期升105點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦跌1%　恒指夜期升105點（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至953億超購330倍（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至953億超購330倍（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909暗盤收市　一手普遍賺8000元
【新股IPO】明源雲909暗盤收市　一手普遍賺8000元
【螞蟻IPO】螞蟻集團料最快下周二香港闖關 國慶假期後招股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團料最快下周二香港闖關 國慶假期後招股（不斷更新）
【美股市況】道指500點巨震收市升52點　納指僅升0.4%（不斷更新）
【美股市況】道指500點巨震收市升52點　納指僅升0.4%（不斷更新）