【反蘋果聯盟】Spotify、Epic Games等組聯盟挑戰「蘋果稅」

▲ Epic Games開發的《要塞英雄》，早前因挑戰蘋果應用商店分成規則遭下架。

全球大熱遊戲《要塞英雄》（Fornite）早前因挑戰蘋果（美：AAPL）應用商店分成規則遭下架，外媒報道，串流音樂平台Spotify（美：SPOT）、交友應用Tinder母企Match Group（美：MTCH）、《要塞英雄》開發商Epic Games等公司組成聯盟，挑戰蘋果商店分成規則，有關規則被不少應用程式稱為「蘋果稅（Apple Tax）」。

根據目前蘋果分成規則，會抽取應用商店App內收入15%至30%作為分成，同時開發商也須遵守其他規則，否則應用程式無法在App Store上架。

聯盟將推動蘋果改變應用程式規則，包括不應要求開發人員只能使用應用程式商店的特定支付系統、蘋果應降低分成幅度、以及移除平台的反競爭政策等。

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編輯：陳健婷