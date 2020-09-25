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【螞蟻IPO】因參與螞蟻戰略配售　股民通宵搶購科技基金

股樓投資 10:02 2020/09/25

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螞蟻集團或在「十一」國慶假期後啟動IPO，但股份未正式招股，已開始感受到熱度。事源內地有五隻創新未來基金參與了螞蟻新股的戰略配售，故吸引一些害怕抽不到螞蟻集團的散戶，申購基金當買個「保險」。

【農夫山泉股價】農夫山泉中期純利28.6億 微跌0.4%　股價今早失守38元，詳情請按【見下頁

據內地消息，五隻基金均在9月25日至10月9日期間開售，在周五（25日）凌晨開售2分鐘，五隻基金已賣出10億元（人民幣，下同），1小時獲認購102億元。

基金認購反應如此踴躍，皆因門檻低，最低認購額1元起，反之，內地散戶若要申購科創板新股，則需要有50萬元、2年證券交易經驗的門檻。

【新股IPO】明源雲909首日掛牌 股價表現係點？，詳情請按【見下頁

螞蟻向上交所提交招股文件（注冊稿）顯示，易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐五家基金公司與螞蟻集團簽署戰略投資者認股協議，將推出以發行價認購螞蟻新股的基金，封閉期18個月，計劃戰略配售10%的螞蟻新股，總募集規模600億元。

據了解，基金在18個月的封閉期間不能作申購和贖回。封閉期滿才轉為開放型，可接受申購、贖回申請。另外，基金參與螞蟻配售部分不超過10%的倉位，其餘90%的倉位主要圍繞新興產業的主題來投資。

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記者：林衛

公募基金 科創板 IPO

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