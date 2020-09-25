  • 28°C
香港時間 : 2020925日 (五) 10:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美國法院要求華府周五下午決定是否推遲TikTok下架命令

即市財經 09:32 2020/09/25

分享：

美國法官要求美國政府在美國東岸時間周五下午2時半，決定是否禁止TikTok在美國繼續營運，還是暫緩有關禁令。

美國地區法院法官要求特朗普政府，在美國時間周五下午決定，是否推遲對TikTok的下架令。若堅持該行政命令，華府必須提交文件為TikTok母公司字節跳動早前提出的臨時禁制令作出抗辯。

美國地區法院在周四，舉行有關TikTok下架令爭議的聆訊，法官要求美國政府在美國東岸時間周五下午2時半，決定是否禁止TikTok在美國繼續營運，還是暫緩有關禁令。如果政府不同意推遲禁令，需要在限期前提交文件作出抗辯，法院將會在周日上午再次舉行聽證會。

字節跳動周三入稟美國法院申請臨時禁制令，要求阻止美國總統特朗普要求應用程式商店於周日將TikTok下架的行政命令。

相關文章：

【TikTok拆骨】字節跳動：已向北京提出口許可申請　商務部：依法依規處理（第二版）

【TikTok交易】環球時報︰美國提出條款損害中國利益、尊嚴 中方不可能接受

【美國禁令】美封殺TikTok、WeChat　大摩：對蘋果營收無實質影響

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：吳敏芳

經濟 特朗普 美國 抖音 字節跳動

上一篇文章

【新股IPO】雲頂新耀1952周五起招股　一手入場費2.77萬元

下一篇文章

【新股IPO】明源雲909首日掛牌高開56%　1手賺9300元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【恒指夜期】滙豐倫敦跌1%　恒指夜期升105點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦跌1%　恒指夜期升105點（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至953億超購330倍（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至953億超購330倍（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909暗盤收市　一手普遍賺8000元
【新股IPO】明源雲909暗盤收市　一手普遍賺8000元
【螞蟻IPO】螞蟻集團料最快下周二香港闖關 國慶假期後招股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團料最快下周二香港闖關 國慶假期後招股（不斷更新）
【美股市況】道指500點巨震收市升52點　納指僅升0.4%（不斷更新）
【美股市況】道指500點巨震收市升52點　納指僅升0.4%（不斷更新）