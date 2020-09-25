美國法院要求華府周五下午決定是否推遲TikTok下架命令

▲ 美國法官要求美國政府在美國東岸時間周五下午2時半，決定是否禁止TikTok在美國繼續營運，還是暫緩有關禁令。

美國地區法院法官要求特朗普政府，在美國時間周五下午決定，是否推遲對TikTok的下架令。若堅持該行政命令，華府必須提交文件為TikTok母公司字節跳動早前提出的臨時禁制令作出抗辯。

美國地區法院在周四，舉行有關TikTok下架令爭議的聆訊，法官要求美國政府在美國東岸時間周五下午2時半，決定是否禁止TikTok在美國繼續營運，還是暫緩有關禁令。如果政府不同意推遲禁令，需要在限期前提交文件作出抗辯，法院將會在周日上午再次舉行聽證會。

字節跳動周三入稟美國法院申請臨時禁制令，要求阻止美國總統特朗普要求應用程式商店於周日將TikTok下架的行政命令。

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編輯：吳敏芳