  • 28°C
香港時間 : 2020925日 (五) 10:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【螞蟻IPO】螞蟻集團A股基金清晨開售被內地股民瘋搶　一小時賣出102億人幣

即市財經 09:18 2020/09/25

分享：

螞蟻集團A股基金周五清晨5時開售，獲內地股民瘋搶，據報一小時賣出102億人幣。

螞蟻集團（前稱螞蟻金服）公布，A股發行會有5家基金成為戰略投資者。據內媒引述消息指，周五（25日）凌晨5隻參與戰略配售螞蟻集團A股新股的基金遭「瘋搶」，2分鐘5隻基金賣出10億元（人民幣‧下同），一小時賣出102億元，創下公募基金的紀錄。

螞蟻集團早前通過中證監屬下的證券發行審核委員會核准，據悉螞蟻集團會在下周二（29日）闖關香港聯交所上市聆訊，詳情可見【下一頁】

螞蟻集團招股書重點一覽

    點擊圖片放大
    +7
    +6

本月22日晚間，螞蟻集團向上交所提交招股文件顯示，易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐五家基金公司與螞蟻集團簽署戰略投資者認股協議，將推出以發行價認購螞蟻集團股票的新基金，封閉期18個月，計劃戰略配售10%的螞蟻集團新股，總募集規模600億元。

此前，網上打新（即不通過證券交易所網上交易系統進行的申購）是個人投資科創板股票的主要方式，但這需要股票賬戶有50萬元的資產，並有2年的交易經驗，門檻較高。而現在5隻基金為普通投資者參與螞蟻IPO，提供了一個低門檻的選擇。

相關文章：

【螞蟻IPO】螞蟻集團CEO：螞蟻基因是科技而非金融 明日發布Trusple平台

【螞蟻IPO】螞蟻集團料首三季營收增長38%至42% 第三季收入至少420億

【螞蟻IPO】從「螞蟻金服」到「螞蟻科技集團」 螞蟻是金融股還是科技股？

更多【螞蟻IPO】相關文章

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：吳敏芳

螞蟻金服 A股 科創板 上海證券交易所 公募基金 配售 IPO

上一篇文章

【新股IPO】明源雲909首日掛牌高開56%　1手賺9300元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【恒指夜期】滙豐倫敦跌1%　恒指夜期升105點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦跌1%　恒指夜期升105點（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至953億超購330倍（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至953億超購330倍（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909暗盤收市　一手普遍賺8000元
【新股IPO】明源雲909暗盤收市　一手普遍賺8000元
【螞蟻IPO】螞蟻集團料最快下周二香港闖關 國慶假期後招股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團料最快下周二香港闖關 國慶假期後招股（不斷更新）
【美股市況】道指500點巨震收市升52點　納指僅升0.4%（不斷更新）
【美股市況】道指500點巨震收市升52點　納指僅升0.4%（不斷更新）