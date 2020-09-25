  • 28°C
香港時間 : 2020925日 (五) 09:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股市況】恒指黑期升約116點　道指期貨升88點（不斷更新）

即市財經 09:09 2020/09/25

分享：

港股市況不斷更新

美股先挫後彈，道指回升52點，納指升0.4%。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約30點，恒指料開報23341點。新股內房軟件解決方案商明源雲 （00909） 今日首日掛牌，可留意股價表現。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

富時羅素宣布：中國政府債券獲納入富時世界政府債券指數（WGBI）

即市走勢︰

【09︰09】人行公開市場今日將進行900億元人民幣14天期逆回購操作。

【08︰48】恒指黑期升約116點，報23452點，道指期貨升88點，報26803點。

【08︰20】再鼎醫藥  （09688） 每股562元定價，1手中籤率50%，抽3手（150股）可穩中1手。香港公開發售超額認購2.43倍。

【新股IPO】再鼎醫藥超額認購2.4倍　1手中籤率50%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報28.51元，跌0.09元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報508.57元，升3.57元或0.7%。

【07︰30】富時羅素（FTSE Russell）宣布，中國政府債券獲納入富時世界政府債券指數（WGBI），2021年10月生效，並將在接着1年分階段納入指數。

【07︰30】道指收報26815點，升52點；標指收報3246點，升9點；納指收報10672點，升39點。

港股ADR收報23341點，升30點或0.1%。恒指夜期升105點，收報23357點，高水46點。

道指升52點港股ADR升30點　紐約期金回升0.5%

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 藍籌股 騰訊控股（00700） ADR 期貨 恒指夜期 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數 恒生指數 納斯達克綜合指數

下一篇文章

【新股IPO】再鼎醫藥超額認購2.4倍　1手中籤率50%（附分配結果）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】明源雲909暗盤收市　一手普遍賺8000元
【新股IPO】明源雲909暗盤收市　一手普遍賺8000元
【螞蟻IPO】螞蟻集團料最快下周二香港闖關 國慶假期後招股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團料最快下周二香港闖關 國慶假期後招股（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦跌1%　恒指夜期升105點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦跌1%　恒指夜期升105點（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至953億超購330倍（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至953億超購330倍（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【美股市況】道指500點巨震收市升52點　納指僅升0.4%（不斷更新）
【美股市況】道指500點巨震收市升52點　納指僅升0.4%（不斷更新）