【港股市況】恒指黑期升約116點　道指期貨升88點（不斷更新）

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【新股IPO】再鼎醫藥超額認購2.4倍 1手中籤率50%（附分配結果）
美股先挫後彈，道指回升52點，納指升0.4%。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約30點，恒指料開報23341點。新股內房軟件解決方案商明源雲 （00909） 今日首日掛牌，可留意股價表現。
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焦點新聞︰
富時羅素宣布：中國政府債券獲納入富時世界政府債券指數（WGBI）
即市走勢︰
【09︰09】人行公開市場今日將進行900億元人民幣14天期逆回購操作。
【08︰48】恒指黑期升約116點，報23452點，道指期貨升88點，報26803點。
【08︰20】再鼎醫藥 （09688） 每股562元定價，1手中籤率50%，抽3手（150股）可穩中1手。香港公開發售超額認購2.43倍。
【新股IPO】再鼎醫藥超額認購2.4倍 1手中籤率50%（附分配結果）
【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報28.51元，跌0.09元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報508.57元，升3.57元或0.7%。
【07︰30】富時羅素（FTSE Russell）宣布，中國政府債券獲納入富時世界政府債券指數（WGBI），2021年10月生效，並將在接着1年分階段納入指數。
【07︰30】道指收報26815點，升52點；標指收報3246點，升9點；納指收報10672點，升39點。
港股ADR收報23341點，升30點或0.1%。恒指夜期升105點，收報23357點，高水46點。
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責任編輯︰梁浩碩