【恒指夜期】滙豐倫敦收市失28關　恒指夜期低水85點23000點大關爭持（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股先挫後彈，道指回升52點，納指升0.4%。恒指開報23425點，升114點，惟高開低走，曾倒跌百點。恒指收報23235點，跌75點。恒大系挫，中國恒大 （03333） 跌逾9%；恒大汽車 （00708） 跌逾12%。新股明源雲 （00909） 首掛，高收86%。

滙豐（00005）股價反覆偏軟，大股東平安資產管理最新披露，於滙豐跌穿28元的世紀供股價之日，以平均價28.3元買入1000萬股。不過，滙豐倫敦股價續弱，在英鎊下跌之下，收市跌穿28關，折算收報27.9港元，較港收市價低0.3元。

【滙豐股價】平保28元斥3億元「撈底」增持滙豐 再超Blackrock成最大股東

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【03︰00】美股大升，恒指夜期跌幅收窄，收報23150點，跌2點，低水85點。

【00︰45】滙豐倫敦股價折算收報27.9港元，較港收市價低0.3元。

【00︰30】歐洲股市個別發展，英國升0.3%，德法跌1.1%及0.7%。

【00︰14】恒指夜期跌57點，低水140點，報23095點。

【22︰26】恒指夜期報23039點，跌113點，低水196點。

【21︰38】美股開市走低，恒指夜期連帶受累，報23045點，跌107點，低水190點。

【20︰46】邊隻強積金基金 帶挈打工仔今年賺逾3萬

【20︰15】恒大分拆物管業務已獲聯交所批准

【19︰02】恒指夜期跌勢加劇，挫144點，低水227點。

【19︰01】港航推兼職機組人員計劃 變相減薪3成

【19︰00】大劉劉鑾雄御用券商力撐恒大 淨買入1億元

【18︰09】恒指夜期報23104點，跌48點，低水131點。

【16︰33】即月期指收報23152點，跌100點或0.4%，低水83點。

【16︰10】恒指收報23235點，跌75點。恒大系挫，中國恒大 （03333） 跌逾9%；恒大汽車 （00708） 跌逾12%。新股明源雲 （00909） 首掛，高收86%。

【16︰00】恒指U盤前跌95點，報23215點。

【15︰33】恒生指數尾市跌約50點，報23260點。

【15︰20】恒大 （03333） 跌幅進一步擴大至13%，低見13.14元；恒大汽車 （00708） 跌近2成，低見15.52元；恒騰 （00136） 跌近16%。

【恒大股價】摩通：市場對恒大傳聞反應過度 戰略投資者料同意債務延期

【15︰01】上證跌0.1%；深證跌0.02%，創業板指升近0.2%。

【14︰58】大市跌幅收窄至約40點，報23270點。

【14︰53】內房向下，中海外 （00688） 跌1.5%；潤地 （01109） 跌2.3%；融創 （01918） 跌5.4%；碧桂園 （02007） 跌3.8%；雅居樂 （03383） 跌7.4%。

【14︰27】農夫山泉 （09633） 跌逾6%，低見35.2元。

【14︰20】恒大 （03333） 挫一成，低見13.6元；恒大汽車 （00708） 跌逾18%，低見15.62元；恒騰 （00136） 跌19%，低見0.249元。

【14︰15】滙豐 （00005） 跌逾2%，再次跌穿28元世紀供股價水平，報27.9元。

【14︰07】港股午後跌逾100點，恒生指數跌120點，報23190點。

【13︰59】中芯國際 （00981） 跌近半成，低見18.34元。

【13︰34】恒生指數跌約75點，報23235點。

【13︰33】恒大 （03333） 午後跌勢加劇，股價跌逾8%，低見13.88元；恒大汽車 （00708） 跌12%；恒騰 （00136） 跌14%。

【13︰12】偉源控股 （01343） 高見4.09元破頂後，午後急瀉逾9成，破底低見0.225元，成交4546萬元。

【13︰07】三桶油個別發展，中石油 （00857） 升1.7%；中石化 （00386） 升1.3%；中海油 （00883） 跌0.5%。

【13︰04】豐盛服務 （00331） 升2.8%。豐盛服務年度公司股東應佔溢利3.1億元，按年微升0.7%，派末期息每股14.4仙按年增加21%。

【13︰00】港股午後初段靠穩，升4點，報23315點。

【12︰30】恒指黑期跌約37點，報23298點。

【12︰30】據外電引述消息人士指，恒大 （03333） 已獲港交所 （00388） 批准分拆物業管理業務。

【新股IPO】傳恒大獲港交所批准分拆物管業務 集資234億元

【12︰00】恒指半日跌48點，中午收報23262點。恒大系挫，恒大 （03333） 跌3%；恒大汽車 （00708） 跌近14%；恒騰 （00136） 跌17%。明源雲 （00909） 首掛，股價半日升逾81%。

【11︰48】迅銷 （06288） 升逾3%，惟僅2宗成交涉4.3萬元。迅銷旗下日本服裝品牌UNIQLO公布，可重用口罩「UNIQLO AIRism口罩」於25日（周五）於全線網店及門店發售。

【UNIQLO口罩】UNIQLO AIRism口罩全港門市今發售 3件裝售79元

【11︰45】港股中午收市前跌約50點，23258點。

【11︰41】恒指最新倒跌7點，報23304點。

【11︰30】內地股市半日個別發展，上證跌0.2%；深證跌0.06%；創業板升0.02%。

【11︰24】眾安在綫 （06060） 跌逾5%，低見38.8元。眾安在綫日前再遭軟銀減持約48萬股，每股均價為44.52元。

【11︰22】恒大 （03333） 再度轉跌1.5%；恒大汽車 （00708） 跌半成；恒騰 （00136） 跌逾12%。

【恒大傳財困】恒大境內債跌停 債價單日挫逾兩成

【11︰18】華人置業 （00127） 股價跌2.6%，低見3.69元。

【11︰11】滙豐 （00005） 跌幅擴大至1%，低見28.3元。

【11︰03】內銀股回穩，建行 （00939） 、中行 （03988） 升0.4%；工行 （01398） 升近0.3%；農行 （01288） 升1.2%。

【10︰50】港股升幅收窄至約85點，報23397點。

【10︰21】中資電訊股向上，中電信 （00728） 升3%高見2.42元；中移動 （00941） 升2.1%；聯通 （00762） 升1.9%。

【10︰10】港股早段升約135點，報23446點。

【10︰08】今早曾挫8%的恒大汽車 （00708） 接力倒升，報19.3元升0.1%。

【09︰57】重磅藍籌股滙豐 （00005） 股價逆市跌0.5%，低見28.35元；騰訊 （00700） 升0.9%；中移動 （00941） 升1.8%；友邦 （01299） 升0.5%；港交所 （00388） 升0.3%。

【09︰54】恒大 （03333） 最新倒升3%，高見15.76元；恒大汽車 （00708） 跌2.8%；恒騰 （00136） 跌6.4%。

【09︰50】東亞 （00023） 股價今早破底低見13.8元，反彈1.6%，報14.24元。

【09︰48】科指成份股恒騰 （00136） 亦受累恒大 （03333） 消息，股價跌近8%，低見0.27元。

【09︰45】澳科 （02300） 升45%，破頂高見2.14元。澳科控股公布，GVBF以每股2.18元向其控股股東收購約47.6%股權，按例以相同作價提出有條件強制性現金要約，作價較停牌收報1.44元溢價約51.4%。

【09︰39】金價反彈，招金 （01818） 升0.9%；山東黃金 （01787） 升1.3%；中國黃金國際 （02099） 升2.1%；SPDR金ETF （02840） 升0.3%。

【09︰37】柏榮集團 （08316） 飈升1.5倍，破頂高見0.25元。柏榮集團公布，傅奕龍同意其或其所介紹的任何其他人將與接管人訂立正式買賣協議，以於9月18日起計14日內出售已發行75%股份，傅奕龍將介紹陝西全通實業集團董事長行遠購買。

【09︰35】農夫山泉 （09633） 績後偏軟，跌近0.7%。農夫山泉上半年未經審核純利28.64億元人民幣，按年減少0.45%，不派中期股息。

【半新股】農夫山泉上半年按年少賺0.45%

【09︰26】恒大汽車 （00708） 跌8.1%，開報17.72元；恒大 （03333） 跌2.8%，報14.8元。內地網站昨日流傳恒大向廣東省政府發出「恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，恒大發聲明指不屬實，表示強烈譴責，已向公安機關報案。

【恒大回A】恒大陷資金鏈斷裂危機？ 恒大傳促廣東政府支持回A重組 恒大：憑空捏造、已向公安報案（第二版）

【09︰20】恒指開報23425點，升114點。ATMX向上，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾1%；恒大 （03333） 跌逾2%；明源雲 （00909） 首日掛牌開報25.8元，高開56%。

【螞蟻IPO】螞蟻集團A股戰略配售基金遭瘋搶 一小時賣出102億人幣

【09︰09】人行公開市場今日將進行900億元人民幣14天期逆回購操作。

【08︰48】恒指黑期升約116點，報23452點，道指期貨升88點，報26803點。

【08︰20】再鼎醫藥 （09688） 每股562元定價，1手中籤率50%，抽3手（150股）可穩中1手。香港公開發售超額認購2.43倍。

【新股IPO】再鼎醫藥超額認購2.4倍 1手中籤率50%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報28.51元，跌0.09元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報508.57元，升3.57元或0.7%。

【07︰30】富時羅素（FTSE Russell）宣布，中國政府債券獲納入富時世界政府債券指數（WGBI），2021年10月生效，並將在接着1年分階段納入指數。

【07︰30】道指收報26815點，升52點；標指收報3246點，升9點；納指收報10672點，升39點。

港股ADR收報23341點，升30點或0.1%。恒指夜期升105點，收報23357點，高水46點。

道指升52點港股ADR升30點 紐約期金回升0.5%

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責任編輯︰梁浩碩