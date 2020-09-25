【農夫山泉股價】農夫山泉中期純利28.6億 微跌0.4%　股價今早失守38元

農夫山泉（09633）公布上市後首份中期業績，受冠疫情影響，截至今年6月底止半年純利微跌0.4%，至28.6億元（人民幣，下同），收入亦跌6.2%，至115.4億元，毛利率上升3.8個百分點至56.1%，不派中期股息。

農夫山泉今早開市升2%報38.8元，惟很快調頭回落，最新報37.45元，跌1.4%。

在農夫山泉各類飲料產品中，主力產品包裝飲用水銷售相對穩定，期內收入71億元，佔總收入61.5%，按年輕微增長0.7%，其中適用於家庭消費的中大規格包裝飲用水產品收益較去年上半年增長超過26.2%。

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不過，在其餘的飲料產品中，銷售收入均錄得下跌。當中功能飲料跌36.4%至14.5億元；茶飲料跌10.7%至16億元；果汁飲品跌9.7%至9.4億元。農夫山泉解釋，新冠疫情期間，學校、運動場館等消費場所關閉，對功能飲料產品的消費需求造成了很大影響。

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對於業務展望，農夫山泉指出，整體業務正從新冠疫情中逐步恢復，不過，但2020年7月的暴雨令中國多個省份出現水災，該等暴雨或水災導致部分零售網點暫時關閉，對集團向部分零售網點的產品運輸和產品銷售產生負面影響。預期該等不利影響只是暫時的，不會對長期業務發展造成重大不利影響。

農夫山泉創辦人鍾睒睒，剛於早兩日以592億美元（約4,610億港元）身家，擊敗騰訊（00700）馬化騰及阿里巴巴（09988）馬雲，登上中國首富之位。

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記者：李兆明