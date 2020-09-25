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【新股IPO】明源雲909首掛升86%　1手勁賺14200元

即市財經 16:12 2020/09/25

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【新股IPO】新股明源雲今日首日掛牌

新股內房軟件解決方案商明源雲 （00909） 今日首日掛牌，明源雲承接昨日暗盤升勢，股價較招股價16.5元高9.3元或56.4%，開報25.8元，其後升幅不斷擴大，曾升逾9成，高見32元。明源雲最終收報30.7元，較招股價高14.2元或86.1%，成交83.5億元，明源雲1手1000股帳面賺14200元。

明源雲昨日暗盤，於輝立暗盤市場表現最好，高見25.2元，較招股價高52.7%，若高位放出，一手（1000股）最多賺8700元，明源雲在輝立暗盤收報25.15元，一手帳面賺8650元。

明源雲以16.5元上限定價，集資淨額59.07億元，明源雲1手中籤率10%，抽150手（150,000股）始可穩獲1手。明源雲香港公開發售共錄得42.89萬人認購，超額認購643.25倍；國際發售部分超額認購44倍。

【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）

【新股IPO】明源雲909暗盤收市　一手普遍賺8000元

【新股IPO】SaaS概念股明源雲招股 影子股年內幾乎全綫倍升

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 IPO 明源雲（00909）

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