【疫情焦點】全球累計逾3245萬確診　美國累計718萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月25日早上8時15分，全球累計32,454,866宗新冠肺炎確診病例，較上日增加198,325宗。累計987,562死亡個案，較上日增加3,424宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|34,529
|7,185,416
|207,597
|意大利
|0
|304,323
|35,781
|西班牙
|10,653
|704,209
|31,118
|法國
|16,096
|536,289
|31,524
|德國
|1,460
|281,346
|9,519
|中國
|5
|85,319
|4,634
|香港
|0
|5,057（確診/疑似）
|104
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩