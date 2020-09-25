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【疫情焦點】全球累計逾3245萬確診　美國累計718萬

即市財經 08:15 2020/09/25

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【疫情焦點】全球累計逾3245萬確診　美國累計718萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月25日早上8時15分，全球累計32,454,866宗新冠肺炎確診病例，較上日增加198,325宗。累計987,562死亡個案，較上日增加3,424宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 34,529 7,185,416 207,597
意大利 0 304,323 35,781
西班牙 10,653 704,209 31,118
法國 16,096 536,289 31,524
德國 1,460 281,346 9,519
中國 5 85,319 4,634
香港 0 5,057（確診/疑似） 104

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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