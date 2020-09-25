▲ 【新股IPO】再鼎醫藥超額認購2.4倍 1手中籤率50%（附分配結果）

再鼎醫藥 （09688） 公布招股結果，再鼎醫藥一如早前公布，以每股562元定價，集資淨額57.3億元。再鼎醫藥1手中籤率50%，抽3手（150股）可穩中1手。【分配結果】

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再鼎醫藥於香港公開發售部分錄得1.03萬人申請，超額認購2.43倍，國際發售部分超額認購5.9倍。

於美國納斯達克上市的生物製藥中概股再鼎醫藥（美：ZLAB）2017年上市，2019年有較明顯收入，2019年全年收入1298.5萬美元，今年上半年增至1921萬美元。再鼎醫藥於2018年、2019年和2020年上半年虧損分別為1.39億、1.95億和1.29億美元。

再鼎醫藥將於9月28日香港主板上市。

【新股IPO】再鼎醫藥9688周四招股 入場費32726元歷來最高、生科中概股第二上市首例

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責任編輯︰梁浩碩