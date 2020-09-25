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道指升52點港股ADR升30點　紐約期金回升0.5%

即市財經 07:26 2020/09/25

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道指升52點港股ADR升30點　紐約期金回升0.5%

道指升52點
美股先挫後彈，道指早段回落逾220點，其後受惠於科技股及銀行反彈，最多升逾330點，最終收報26815點，升52點；標指收報3246點，升9點；納指收報10672點，升39點。

港股ADR升30點
港股ADR收報23341點，升30點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報28.51元，跌0.09元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報508.57元，升3.57元或0.7%。恒指夜期升105點，收報23357點，高水46點。

紐約期油升近1%
原油價格上升，美國原油庫存下跌，紐約期油收報40.31美元，升0.38美元或近1%。布蘭特期油收報41.94美元，升0.17美元或0.4%。

美滙指數回軟
美滙指數回軟，報94.33，跌近0.1%。歐元兌美元報1.1673；美元兌日圓報105.41。

美國10年債息報0.67厘。

紐約期金回升0.5%
美元回軟，金價由2個月低位反彈，紐約期金收報1876.9美元，升8.5美元或0.5%。現貨金於1869美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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