富時羅素宣布：中國政府債券獲納入富時世界政府債券指數（WGBI）

▲ 中國政府債券獲納入富時世界政府債券指數（WGBI），2021年10月生效

富時羅素（FTSE Russell）宣布，中國政府債券獲納入富時世界政府債券指數（WGBI），2021年10月生效，並將在接着1年分階段納入指數，富時羅素諮詢委員會成員及指數客戶，將在明年3月作最後的確認，屆時亦會公布納入細節。中國自2018年已獲列入觀察名單，隨着中國政府最近公布加強政府債市的基礎建設，中國政府債（CGBs）已被認為符合2級市場准入水平的技術標準，富時羅素固定收益國家分類2級市場准入水平，是納入WGBI的先決例件。

中國列入觀察名單後， （1）改善的二手債券市場的流通性，包括發展期貨市場，以及9月21日起，債市交易時間延長至晚上8時，讓歐洲投資者更容易參與交易。（2）加強外滙市場結構，以容許投資者在銀行間債市及債券通之下，以現貨及遠期外滙交易及對冲。（3）發展全球結算及託管服務，讓投資者可T+3交易。

未來將有進一步的改革，包括擴充機制，以准許境外投資者開戶時投資中國債市，人民銀行已於9月初發布《中國人民銀行、中國證監會、國家外匯管理局關於境外機構投資者投資中國債券市場有關事宜的公告（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知。

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記者：： 譚志偉