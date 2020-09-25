【中國債市】中國政府債券納入富時世界政府債券指數WGBI　吸資料達萬億港元（第二版）

▲ 中國政府債券獲納入富時世界政府債券指數（WGBI），2021年10月生效

富時羅素（FTSE Russell）宣布，中國政府債券獲納入富時世界政府債券指數（WGBI），2021年10月生效，並將在接着1年分階段納入指數，富時羅素諮詢委員會成員及指數客戶，將在明年3月作最後的確認，屆時亦會公布納入細節。綜合投資界推算，將有逾萬億港元資產因而流入內地債市。

中國自2018年已獲列入觀察名單，富時羅素表示，隨着中國政府最近公布加強政府債市的基礎建設，中國政府債（CGBs）已被認為符合二級市場准入水平的技術標準，富時羅素固定收益國家分類二級市場准入水平，是納入WGBI的先決例件。

富時羅素：中國列入觀察名單後 多輪改良機制

富時羅素指，中國列入觀察名單後， （1）改善的二手債券市場的流通性，包括發展期貨市場，以及9月21日起，債市交易時間延長至晚上8時，讓歐洲投資者更容易參與交易。（2）加強外滙市場結構，以容許投資者在銀行間債市及債券通之下，以現貨及遠期外滙交易及對冲。（3）發展全球結算及託管服務，讓投資者可T+3交易。

未來將有進一步的改革，包括擴充機制，以准許境外投資者開戶時投資中國債市，人民銀行已於9月初發布《中國人民銀行、中國證監會、國家外匯管理局關於境外機構投資者投資中國債券市場有關事宜的公告（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知。

瑞銀：追入資金可達1500億美元 離岸人民幣已獲益

雖然富時羅素尚未宣布中國國債的權重，瑞銀全球利率市場策略團隊推算，現時約2.5萬億美元的管理資產跟蹤WGBI，若中國國債納入權重為5%至6%，就會有1250億至1500億美元資金流入規模。儘管瑞銀預計該指數調整可能會在18至24個月左右的時間裡逐步進行，但離岸人民幣在近期就可能獲益於對這些資金流入的預期。

瑞銀續指，自人民幣債券在2019年4月被納入彭博指數以來，中國已錄得約1300億美元的債市資金流入（年化後相當於GDP的0.65%）。這些資金中約45%是在過去三個月錄得（年化後相當於GDP的1.6%），對最近人民幣走強也起到了重要作用。

（第二版加入瑞銀分析）

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記者： 譚志偉