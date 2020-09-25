【美股收市】美股過山車 道指回升52點 Tesla蘋果齊彈

美國關於委任最高法院大法官的爭議尚未解決，而新一輪紓困法案仍未見蹤影，上周首次申領失業救濟人數意外增加，美股周四先挫後彈，走勢如坐過山車，三大指數最終以升市收場。

道指早段回落超過220點，中段受惠於科技股及銀行反彈，最多升逾330點，高低波幅逾550點，尾市回順。 道指收報26815點，升52點；標指收報3246點，升9點；納指收報10672點，升39點。

科技股普遍反彈，Facebook、亞馬遜、Netflix升幅介乎0.2%至0.66%；Apple則升1.03%，收報108.22美元。

Tesla（美：TSLA）就美國政府對華關稅提出訴訟，要求政府連本帶利退還關稅。Tesla股價倒升1.9% ; 有「貨車界Tesla」之稱、遭沽空機構狙擊的氫燃料貨車公司Nikola（美：NKLA），股價則大跌9.7%。

美國芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)繼續促請政府及國會，盡快通過延長救助失業民眾的新紓困計劃，否則，眾多脆弱的家庭將會受打擊，大批小企業將會消失。

另外，達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)披露，聯儲局的經濟預測沒有考慮新冠疫苗，但計入財政刺激措施加碼的可能性。聖路易聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)則認為，雖然美國確診人數處於高位，但每日死亡人數正穩定下降，由於醫療方案有效，死亡率不大可能重返3、4月高位，疫情緩和將推動經濟保持增長。

美滙指數先升後回順，最新報94.27，跌0.12%。金價一度跌至逼近1850美元技術支持位後，從兩個月低位反彈，結束連續3天下跌。紐約12月期金收報1876.9美元，升近0.5%。

受美國原油供應趨緊迹象支撑，油價連升3天，惟漲幅不大，紐約11月期油收漲0.95%，報40.31美元。倫敦布蘭特期油漲0.4%，報41.94美元。

責任編輯：柯志宏

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