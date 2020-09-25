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【儲局官員】布拉德：美經濟年底前或「全面復甦」

即市財經 01:15 2020/09/25

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美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，美國經濟可能在第三季度以35%年率化速度激增，到年底美國將接近實現完全復甦。這是自新冠疫情爆發以來，美聯儲官員作出的最樂觀評論。

布拉德今年在聯邦公開市場委員會沒有投票權。

他在周四為Global Interdependence Center準備的書面講話中表示，第三季度國內生產總值（GDP）的快速增長，「可能推動美國經濟在2020年底接近實現『全面復甦』。」

布拉德稱，第四季度實際GDP可能以10%的速度增長，到今年年底國民收入將達到2019年的平均水平。這一言論與其他多數美聯儲官員形成鮮明反差，多數聯儲官員強烈敦促政府提供更多的財政援助，以幫助脆弱的復甦步入正軌。

他指這些大數字，但並非超出可能的範圍，隨着企業學習如何使用現有技術, 安全地生產產品及服務, 他預計經濟反彈可繼續下去。

布拉德本周較早時接受彭博電視訪問時說，他相信即使沒有更多的財政援助，經濟復甦仍將步入正軌。

對於許多企業員工被安排放無薪休假，他預計未來數個月，官方失業率有大幅下降的空間。

責任編輯：李勝君

經濟現象 美國聯儲局 失業 疫情 失業率 GDP 美國

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