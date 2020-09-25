【諾貝爾獎】獲俄羅斯作家提名 普京躋身諾貝爾和平奬候選名單

據俄羅斯衛星網報道，俄國作家科姆科夫（Sergei Komkov）在記者會指，在9月9日提名普京角逐2021年諾貝爾和平奬，挪威奧斯陸亦表示翌日已收到相關的申請資料。

【諾貝爾獎】促成以色列阿聯酋關係正常化 特朗普獲提名諾貝爾和平獎：【下一頁】

俄羅斯總統新聞秘書佩斯夫（Dmitry Peskov）就事件表示，總統獲提名是一件十分好的事情，但沒有提名亦是無傷大雅。

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另外，美國總統特朗在較早時間亦獲挪威議會議員格耶德（Christian Tybring-Gjedde）提名明年諾貝爾和平奬，原因是他協助以色列和阿聯酋兩國關係正常化，促成了「歷史性的和平協議」。

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責任編輯：潘曉豐