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【諾貝爾獎】獲俄羅斯作家提名 普京躋身諾貝爾和平奬候選名單

環球政經 00:36 2020/09/25

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據俄羅斯衛星網報道，俄國作家科姆科夫（Sergei Komkov）在記者會指，在9月9日提名普京角逐2021年諾貝爾和平奬，挪威奧斯陸亦表示翌日已收到相關的申請資料。

【諾貝爾獎】促成以色列阿聯酋關係正常化　特朗普獲提名諾貝爾和平獎：【下一頁

俄羅斯總統新聞秘書佩斯夫（Dmitry Peskov）就事件表示，總統獲提名是一件十分好的事情，但沒有提名亦是無傷大雅。

【諾貝爾奬】自1944年以來首次安排 2020年諾貝爾奬頒獎典禮改為網上直播：【下一頁

另外，美國總統特朗在較早時間亦獲挪威議會議員格耶德（Christian Tybring-Gjedde）提名明年諾貝爾和平奬，原因是他協助以色列和阿聯酋兩國關係正常化，促成了「歷史性的和平協議」。

 

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責任編輯：潘曉豐

特朗普 普京 俄羅斯 諾貝爾獎

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