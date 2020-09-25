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【新股IPO】明源雲909首日掛牌大升86% 一手帳面賺1.42萬元

股樓投資 19:41 2020/09/25

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從事內房軟件解決方案的明源雲（00909）首日掛牌表現，開巿報25.8元，較招股價16.5元升56.4%，隨後升勢持續，高見32元，全日收報30.7元，升86.1%，一手帳面賺1.42萬元；成交3.13億股，涉資83.5億元。

明源雲昨日暗盤造好，據富途交易平台，高見25元，升51.5%，收報24.65元，升49.39%，一手帳面賺8150元。至於輝立交易平台暗盤價收市更略高於富途，收報25.15元，升52.4%，一手帳面賺8,650元。

明源雲909上市路 闖關A股多次失敗終落戶香江，想知詳情請按：【下一頁

明源雲是次以招股上限16.5元定價，公開發售部份錄得超額認購643.25倍，經重新分配後，公開發售股數增至佔整體37%，一手中籤率為10%，認購150手（即15萬股）才穩獲一手；中金及花旗為聯席保薦人。

明源雲909明日起招股　入場費約16666元，想知詳情請按：【下一頁

該股是次引入6位基石投資者，共認購2.76億美元(約21.53億港元)的股票，其中高瓴認購8,600萬美元；新加坡政府投資公司(GIC)及中國國有企業結構調整基金各認購5,000萬美元；紅杉、貝萊德及富達國際分別認購3,000萬美元股份。

明源雲909首日借出孖展460億 招股反應佳 公司業務你又了唔了解？，想知詳情請按：【下一頁

成立於2003年的明源雲，按合約價值計，截去年底集團市佔率約24.6%，為行業龍頭。根據招股文件顯示，集團主要為內地地產開發商及其他房地產產業參與者開發ERP（企業資源計劃）解決方案和SaaS（軟件即服務）產品，管理業務流程，包括銷售及營銷、採購、成本管理、項目管理、預算以及房地產資產管理。

是為投資者留水位還是不敢太進取？幾隻第二上市中概股均不取最高定價，想知詳情請按：【下一頁

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記者：張以正

明源雲（00909） IPO 香港股票

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