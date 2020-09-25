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【巴黎協定5週年】聯合國和英國決定將於12月共辦全球氣候峰會

環球政經 07:21 2020/09/25

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聯合國發表聲明指，將和英國共同在今年12月12日舉行全球氣候高峰會，亦是訂立《巴黎協議》的五週年。他續指，希望能透過今次會議，推動各國加強應對氣候問題的政策，為2021年11月於蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化會議（COP）作好準備。

【氣候變化】籲各國對抗自然威脅 峰會前逾560間全球企業聯署：【下一頁

聲明表示，聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）和英國首相約翰遜將共同主持今次具有標誌性的全球會議，希望能夠聚集各國領袖，以更強力、更大的行動和野心去應對氣候問題。據了解，古特雷斯將於周四主持氣候圓桌會議，臨時他和約翰遜亦會發表講話。

【碳排放不平等】最富裕一成人口　佔全球逾半碳排放：【下一頁

另外，古特雷斯在聲明中表示，現時氣候變化的問題可謂燃眉之急，任何人都沒有時間可以浪費；而迅速、果斷、有效力的舉動和國與國之間的團結，才是解決問題的最終方法。根據於2015年訂立的《巴黎協議》，各國承諾限制温室氣體排放量，希望能在21世紀時，限制全球平均温度的升幅於攝氏1.5度內。

 

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責任編輯：潘曉豐

 

聯合國 巴黎 約翰遜 氣候暖化

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