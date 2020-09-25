【法律迷思】保險與資產配置的概念

新冠肺炎全球爆發，不少人均關心自己的生命安全。保險的重要作用正正體現於在投保人向保險公司支付保費後，把意外的風險轉嫁。近年來保險產品種類愈來愈多，但總體來說都是投保人向保險公司支付保費以換取個人(或財產)得到保險保障。不少人皆持有不同類型的保險為自己或家人提供保障，但並不是所有人都清楚確立保險保障的條件。

保險的運作原理

保險的最大作用是風險管理，因為投保人在投保後把部分財務風險轉移給保險公司，在某些事件或意外發生後保險公司會根據保單條款作出賠償。在投保時，保險公司會估計某些事件或意外在保單生效期間發生的機率，從而決定是否承保某一項目及承擔有關風險。如保險公司決定批出保單，它便會列明保單的條款並向投保人收取與所承擔風險相稱之保費。

「最高誠信」原則

保險法規定立約雙方在交易過程中必須絕對真誠地處理所有與保險交易有關的事項。由於不少情況下只有投保人得知所有有關受保項目的資料和情況，因此他們必須把所有相關資料坦誠地向保險公司披露。

保險中不同的持分者

保險計劃中有3大角色，分別為1) 投保人、2)受保人及3)受益人。

投保人 (Policyholder) 是申請保險的人，他有權根據保單的條款行使保單的權益（如提取保單價值或更改保單資料），但同時亦要承擔保單相關的義務（如繳交保費）。香港規定投保人必須年滿18歲或以上。

受保人 (Policy insured) 是受保單保護的人，他可以是投保人，又或是不同人士。由於保費是根據受保人的年齡、身體狀況及生活習慣等而評核，所以以往受保人並不可以隨便轉換。

受益人 (Beneficiary) 是指在受保人符合理賠條件後獲得賠償的人。受益人可以多於一位，也可以是投保人自己。

甚麼是「可保權益」(insurable interest)？

保險一般規定投保人必須對受保項目或受保人擁有「可保權益」，否則投保人或其他受益人便不能根據保單條款進行索償。「可保權益」是指當受保項目一旦遺失或受損時，投保人會因而蒙受金錢或其他損失，包括情感上的損失。 一般而言，投保人只可為直系親屬、配偶或法定繼承人投保(但不能為陌生人投保)。另外，信託人對信託受益人，以及債權人對債務人，亦可構成可保利益。

要留意的是「可保權益」一般只需在合約開始時存在，即使及後雙方關係出現變化也不會影響保單的有效性，例如在夫妻離婚前任何一方爲其配偶的生命投保，在離婚後保單仍可有效。

如讀者有任何法律上的問題，歡迎到筆者Facebook專頁「蘇文傑律師Albert So」留言。想了解更多法律資訊，請參考YouTube「法律迷思」頻道。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機