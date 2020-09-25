【樓市現象】優質特色戶大幅割價即獲承接 峻弦罕有複式劈23%半億元易手

疫情放緩，過去一個多月二手市場交投暢旺，無論是上車人士、換樓人士及投資者也趁業主仍具議價空間，走到市場找尋筍盤。近日市場連錄兩宗樓價高於5,000萬元的大額成交，為過去數月較少見到，可見準買家也積極吸納優質單位。

利嘉閣地產高級聯席董事鮑允中透露，該行新近促成牛池灣峻弦2座高層的罕有複式戶的二手成交個案，物業實用面積約2,349方呎，為五房三套連士多房及工人套房間隔，外望俯瞰九龍半島都市景觀，同時遠眺維港煙花景。單位原叫價6,600萬元，最後減至5,050萬元完成交易，減幅達1,550萬元或約23%，折合實用面積呎價約21,499元。

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據了解，原業主於2012年3月，以約4,025.6元購入上述單位。持貨約8年，現轉手帳面獲利約1,024.4萬元，物業升值約25%。鮑允中補充，同區甚少複式戶型提供，峻弦僅有6間，而現時未有複式單位放售。

與此同時，油麻地御金．國峯7座頂層A室亦獲承接。美聯物業聯席董事彭文浩表示，以上單位實用面積1,537方呎，屬4房間隔，附有1,254呎天台及泳池，向正南望高鐵站及維港海景，由於單位優質，吸引心儀特色單位及維港景觀之買家承接，成交價7,600萬元，折合實用呎價約49,447元。

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彭文浩補充，對上同類成交個案為去年12月促成之6座「天池」特色戶，實用面積1,448呎，亦附有天台及泳池，單位坐向、景觀及間格相近，當時成交價7,650萬元，折合實用呎價為52,831元。據了解，是次成交原業主於2012年1月斥資5,676.4萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利1,923.6萬元，升值34%。

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記者：陳詠妍