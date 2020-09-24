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【恒大股價】恒大債價大跌　恒大、恒大汽車股價雙雙由高位回吐近5成

即市財經 23:35 2020/09/24

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恒大及恒大汽車已蒸發早前升幅近半。

中國恒大 （03333） 周四（24日）午後網上流出恒大懇請廣東省政府支持重大資產重組的報告，否則或造成資金流斷裂危機。雖然恒大晚上發聲明闢謠，但受傳聞影響，恒大股價跌5.6%，收報15.22元，失守2000億市值，跌至1988億元，而恒大汽車 （00708） 更挫8.6%，收報19.28元。

事實上，恒大及恒大汽車近期走勢疲弱，已蒸發早前升幅近半。恒大由3月低位9.76元升至7月高位的28元，但現時已由高位回吐45.6%。

值得留意是，據彭博數據顯示，恒大境內外債券價格周四（24日）午後大幅下跌，2021年到期、票息8.9%的美元債每1美元面值買價已下跌8.9美分至89.6美分附近，買價到期殖利率超過27%，其餘多隻2021年和2022年到期的美元債殖利率也大幅攀升至20%附近，創4個月新低。同日，交易額亦倍升，截至晚上11時左右，高收益債券交易額達歷史上該時段平均值的10倍以上。

至於恒大汽車，自公司透露新能源汽車系列「恒馳」將推出至正式亮相，股價由6元水平抽升4倍至8月初的高位37.7元，惟現已由高位回吐48.9%。

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編輯：袁諾曦

香港股票 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708） 恒大

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