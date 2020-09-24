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【局長會客室】邱騰華：政府各類資助中小企基金　疫下發揮成效

商業 23:33 2020/09/24

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商務及經濟發展局局長邱騰華(左二)表示，港府在疫情前已針對支援中小企推出多項基金。（林宇翔攝）

本港經濟受新冠肺炎疫情所累，中小企要疫市求生並不容易，除了靠港府防疫抗疫基金幫助，還有甚麽方法？商務及經濟發展局局長邱騰華今晚（24日）聯同中小企代表，出席本報舉辦的「局長會客室」直播。他指出，港府在疫情發生前，已推出幾十個支援中小企的基金，目前正大派用場。

【支援中小企】貿發局推「寄售易 」助港商一站式報關　拓內銷市場

【支援中小企】 中小企分散中美市場風險　生產力局：BUD專項基金申請上半年按年升84%

貿發局助中小企衝出香港
邱騰華指出，商經局轄下有12個支援中小企的基金，包括「BUD專項基金」、中小企業市場推廣基金（俗稱EMF）等，更一再加碼，助中小企掌握商機。他以港產口罩暫存夾INNOSPHERE為例，口罩夾可以申請BUD幫助建立品牌，然後再申請EMF發展海外市場。

他又指，若中小企有意到新市場發展，香港貿發局能夠就發展不同新市場提供專業意見。例如中小企計劃到印度發展，貿發局可與企業一起，研究落戶當地哪個城市較合適，繼而建議與當地哪些企業合作。

設計港產口罩暫存夾的INNOSPHERE聯合創辦人郭浩賢表示，早前口罩短缺，看準暫存口罩的需要，與拍檔在約20日內設計出口罩暫存夾，短時間內推出零售市場。同時他希望產品能夠帶動本地經濟，便夥同小店洽談合作，嘗試以產品作為宣傳媒介。他笑言，有拉麵店推出「食拉麵送口罩夾」後，當時有食客反映，想獲得口罩夾而光顧。

【防疫抗疫基金】 「百分百擔保特惠貸款」提升最高貸款額至500萬　還款期增至5年

【租金減免】數碼港提供半年75%租金寬減　10月開始資助上限5,000平方呎料760家企業受惠

視乎疫情發展  推健康碼有助中小企營商
香港進出口貿易受疫情影響而下跌，邱騰華直言，中小企甚關注何時可以出門做生意，何時推出「健康碼」，尤以澳門和內地疫情較穩定，希望可以及早恢復往來。惟他表示，與內地和海外洽談通關時，需研究如何測試及證明出入境者的健康，更指出「等於買機票可以是一張紙或QR Code」，並視乎情況研究如何逐步開始，皆因若有輸入個案又要重頭開始。

「局長會客室」未來將繼續舉辦，大家不容錯過。

記者：馬意文

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