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金斯瑞控股股東增持　涉資逾1,500萬元

即市財經 23:32 2020/09/24

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金斯瑞生物科技獲控股股東及董事增持。

金斯瑞生物科技 （01548） 公布，獲3名董事及控股股東增持。緊接今次交易後，與金斯瑞主席章方良為一致行動的人士，共持有金斯瑞全部已發行股本約49.15%。

金斯瑞公布，分別接獲執董兼控股股東王燁、非執董兼控股股東王魯泉、以及執董孟建革告知，先後在場內購入金斯瑞股份。

其中，王燁本周連續3個交易日（22日至24日），斥資755.4萬元以每股均價11.839元，從場內買入63.8萬股；王魯泉的一名緊密聯繫人則於場內以每股均價11.935元購入合共63.8萬股股份，涉資761.5萬元。

完成交易後，王燁及王魯泉各自持有9.45億股權益，佔總發行股本約49.15%。二人與金斯瑞非執董及主席章方良為一致行動人士。

此外，執董孟建革亦分別3次在場內增持，涉資141.6萬元。交易完成後，孟建革持有股權0.15%。

金斯瑞今日收報12.28元，升0.16元或1.32%，成交1.51億元。

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編輯：趙穎妍

香港股票 經濟 生物科技 金斯瑞生物科技（01548） 成交 增持 買入

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