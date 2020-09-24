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解放軍東部戰區士兵於微信、手遊平台洩密 遭降銜處分

即市財經 23:27 2020/09/24

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陳某（圖右）私自購買二手手機，並且洩露軍事機密。

外電報道，解放軍東部戰區21日發布消息，稱陸軍海防某旅一名陳姓上等兵，近日多次使用未經審批、私自購買未經軍方准許的二手手機，通過騰訊 （00700） 旗下微信、QQ等通訊應用程式，甚至在手機遊戲中談論軍事機密。陳男事後給予降銜處分，並提前退役。

據了解，該名陳姓男子，通過應用程式私自購買二手手機，多次在訓練執勤期間，使用未經審批的手機，通過微信、QQ等聊天工具，向家人和朋友談論軍事秘密，發送涉軍照片。他更在手機遊戲中暴露軍人身份。

東部戰區通報稱，依據《中國人民解放軍紀律條令》，經過該旅黨委常委會研究決定，給予陳某某降銜處分，提前退役。

陳男在全旅軍人大會上作出深刻檢查，給予其所在連隊軍政主官行政警告處分，所在班班長調離崗位並，留用察看3個月。

陳男洩密問題中，更在本月14日至20日開展的首屆軍營網路安全宣傳周活動，被東部戰區陸軍海防某旅在活動中專門開展警示教育，並在全旅軍人大會上作出深刻檢查。

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編輯︰侯景成

 

軍事 電玩手遊 解放軍 遊戲 陸軍 QQ

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