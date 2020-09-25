【半新股】農夫山泉逆市跌3%　上半年按年少賺0.45%　

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半新股農夫山泉 （09633） 上載中期報告，上半年未經審核純利28.64億元人民幣，按年減少0.45%。董事會已決定不會分派中期股息。農夫山泉股價逆市跌3%，報36.85元，早段低見36.4元，成交1.8億元。
期內，農夫山泉總收益115.4億元人民幣（下同），按年倒退6.3%。5項主要產品當中3項收益都有明顯下跌，包括：即飲茶類產品跌11%至16億元、功能飲料產品更急挫36%至14.48億元。
受惠銷售成本有所下降，毛利按年維持在69.1億元。
農夫山泉周二（22日）正式納入港股通股票名單。農夫山泉今日收報38元，跌1.3元或3.3%，全日成交11.73億元。
以最新收市價38元計，農夫山泉上市以來已累升約77%。
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編輯：趙穎妍