  • 28°C
香港時間 : 2020925日 (五) 10:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【半新股】農夫山泉逆市跌3%　上半年按年少賺0.45%　

即市財經 10:07 2020/09/25

分享：

農夫山泉上半年純利按年倒退0.45%。

半新股農夫山泉 （09633） 上載中期報告，上半年未經審核純利28.64億元人民幣，按年減少0.45%。董事會已決定不會分派中期股息。農夫山泉股價逆市跌3%，報36.85元，早段低見36.4元，成交1.8億元。

期內，農夫山泉總收益115.4億元人民幣（下同），按年倒退6.3%。5項主要產品當中3項收益都有明顯下跌，包括：即飲茶類產品跌11%至16億元、功能飲料產品更急挫36%至14.48億元。

受惠銷售成本有所下降，毛利按年維持在69.1億元。

農夫山泉周二（22日）正式納入港股通股票名單。農夫山泉今日收報38元，跌1.3元或3.3%，全日成交11.73億元。

以最新收市價38元計，農夫山泉上市以來已累升約77%。

相關文章：

【農夫山泉股價】農夫山泉今調入港股通名單　上市以來累升7成

【中美角力】中國指不可靠實體清單沒有預設名單　一切按企業本身行為而定

 

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：趙穎妍

香港股票 股票 純利 農夫山泉（09633） 人民幣 成交 港股通 香港

上一篇文章

【反蘋果聯盟】Spotify、Epic Games等組聯盟挑戰「蘋果稅」

下一篇文章

【中國債市】中國政府債券納入富時世界政府債券指數WGBI　吸資料達萬億港元（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【恒指夜期】滙豐倫敦跌1%　恒指夜期升105點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦跌1%　恒指夜期升105點（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至953億超購330倍（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至953億超購330倍（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909暗盤收市　一手普遍賺8000元
【新股IPO】明源雲909暗盤收市　一手普遍賺8000元
【螞蟻IPO】螞蟻集團料最快下周二香港闖關 國慶假期後招股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團料最快下周二香港闖關 國慶假期後招股（不斷更新）
【美股市況】道指500點巨震收市升52點　納指僅升0.4%（不斷更新）
【美股市況】道指500點巨震收市升52點　納指僅升0.4%（不斷更新）