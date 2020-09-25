  • 29°C
香港時間 : 2020925日 (五) 16:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【金融中心】全球金融中心排名出爐　香港排第五、上海第三

環球政經 16:13 2020/09/25

分享：

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院本周聯合發布第 28 期全球金融中心指數（GFCI 28），紐約、倫敦分為維持榜首及榜眼，本港排名較上期進步一名，評分則提升 6 分，位列第五名，分為落後於紐約、倫敦、上海以及東京。

與上一期榜單相比，排名前八位城市保持不變，不過名次略有變動；深圳、蘇黎世則衝進榜單前十，分別位列第九、第十，取代了原本的日內瓦及洛杉磯。

【美股焦點】外洩文件揭銀行助洗黑錢　美股大瀉又關滙豐事？【 下一頁 】

網傳恒大面臨資金流斷裂申請重組？　恆大回應：是謠言、已報案【 下一頁 】

根據該指數，目前全球前十大金融中心排名依次為：紐約、倫敦、上海、東京、香港、新加坡、北京、三藩市、深圳、蘇黎世。該指數從政治穩定、監管環境、熟練工作人員可獲得性、生活質量、基礎設施、資本可獲得性、市場流動性、聲譽和文化多樣性等多個方面對這些城市進行評估。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

中國 倫敦 北京 東京 銀行 美股 金融 紐約 英國 基金

上一篇文章

【專家講樓】星展丘卓文：樓市表現遠勝預期　今次無恐慌拋售

下一篇文章

懷疑經感染進口冷凍海鮮染疫 青島兩碼頭工人需隔離治療
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【攪珠結果】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬（附攪珠號碼結果）
【攪珠結果】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬（附攪珠號碼結果）
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局