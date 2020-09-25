【金融中心】全球金融中心排名出爐　香港排第五、上海第三

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院本周聯合發布第 28 期全球金融中心指數（GFCI 28），紐約、倫敦分為維持榜首及榜眼，本港排名較上期進步一名，評分則提升 6 分，位列第五名，分為落後於紐約、倫敦、上海以及東京。

與上一期榜單相比，排名前八位城市保持不變，不過名次略有變動；深圳、蘇黎世則衝進榜單前十，分別位列第九、第十，取代了原本的日內瓦及洛杉磯。

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根據該指數，目前全球前十大金融中心排名依次為：紐約、倫敦、上海、東京、香港、新加坡、北京、三藩市、深圳、蘇黎世。該指數從政治穩定、監管環境、熟練工作人員可獲得性、生活質量、基礎設施、資本可獲得性、市場流動性、聲譽和文化多樣性等多個方面對這些城市進行評估。

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編輯：李勝男