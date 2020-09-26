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【玄人‧峰語@iM網欄】水清不能養魚，命清難成將才

名人薈萃 10:02 2020/09/26

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上周拋磚引玉 的「擇日產子」題材，收到不少回響，打破了很多人認為擇日是可以人為控制的觀念。不過，隨之而來是另一個命題，是否順產的小朋友會比擇日開刀出生的會更堅強呢？有此立論的原因，是因為近年社會多了人選擇擇日產子，但奇怪是多了一批溫室長大的「玻璃心」，他們的特點是物質不缺，但捱苦受挫的能力遠比上一代的人為低，承受不了挫折，所以才會引起大眾的聯想。自然出生時嬰兒，因要經過一輪掙扎才離開母體，喻意經過困難才出世，生命力就會更加頑強。坦白說，一個學理的成立與否，是透過實際的觀察、統計。以我相命的經驗，一個人強頑與否，其實同自然出生沒有太大關連。

一般稍有功力的算命師，要擇一個有格局的日子產子不算困難，而這些日子的特點通常是較為「清貴」否則也滿足不了客人的要求。所謂「清貴」的命，來去都是一般人所要求讀書有成、身體健康、開心快樂、名成利就等元素，而要達到這基本要求，先決條件是命格要有「用神」(對自己有利的五行)和少「忌神」(尅制用神的五行)。表面來看，「清貴」的命完全沒有問題，但如再深層次去分析，就是因太過一帆風順，成長過程太過偏重於俗世價值的好，少了人生磨練及挫折。所以有時擇日太「清貴」，反而是累了命主日後的成長。

當習八字去到一個更高層次的境界時，再求的不是簡單的「清貴」命格，而是求八字有缺陷(有「忌神 」)，然後配以大運行「藥神」 (清除「忌神」之五行)，那就反而更具有成就的爆炸力。 簡單言之，「忌神」是命格中的障礙物，如果「忌神」愈多代表負面東西愈多，命主自然諸事不順。但從另一角度而言，反而人生卻多了試練的機會，一旦時來運到，藥到病除，將會有來一次從未預期過的高峰。所以，子平八字有一要訣「有病方為貴，無傷不是奇。格中如去病，財祿兩相隨」，就是指白手興家大富大貴的人，就是要先經歷劫難後，配合大運之助，才可得到極大成功，而這亦解釋了為何富不過三代的現象。事實上，大凡富家門戶，都會篤信命理，而聘請算命師為子孫生產，都盡量擇一個衣食無憂的命格，最終結果是愈多保護，愈是走下坡，但很多時候因為老本厚的原故，形成風光依然但創造力不足的局面。

萬事萬物都是一體兩面，「福為禍所依、禍為福所伏」，有時事物的好壞，不能單靠短時間的結果去判斷。以我經驗，愈是經歷逆境，累積的智慧及經驗在日後人生歷程中成為成功的要素。總之「水清不能養魚，命清難成將才」!

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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