  • 28°C
香港時間 : 2020924日 (四) 22:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

　

網傳恒大面臨資金流斷裂申請重組？　恆大回應：是謠言、已報案

股樓投資 22:22 2020/09/24

分享：

本周四（24日）內地網站流傳一份「恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，提及集團懇請廣東政府支持重大資產重組，倘重組未能完成，或引發一系列系統性風險（報告詳情如下圖）。受該份報告影響，恆大（3333）股價周四跌5.58%，收報15.22元，恆大汽車（0708）亦受波及，股價跌8.63%，收市報19.3元。

該份報告顯示，恆大集團希望政府協調推薦恆大地產借殼A股上市公司深深房。報告還稱，恆大集團負債過高，截至今6月30日，恆大有息負債餘額達8355億美元，倘恒大地產是次無法按期完成重組，或令集團現金流斷裂，從而引發恆大集團在相關銀行、信託、基金等金融機構及債權市場的交叉風險，進而產生金融系統性風險。

恆大周四晚緊急回應稱，近日網上流傳有關恆大地產重組的謠言，相關文件和圖片憑空捏造、純屬誹謗，對公司造成嚴重的商譽損害。恆大表示表示強烈譴責，並且已經向公安機關報案，堅決用法律武器維護公司合法權益。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

美元 金融 汽車 金融機構 A股 基金 誹謗 財務自由 恒大

下一篇文章

【攪珠結果】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬（附攪珠號碼結果）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
833元Staycation 入住馬可孛羅香港酒店 尋找旅行的感覺
833元Staycation 入住馬可孛羅香港酒店 尋找旅行的感覺
【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起
【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交