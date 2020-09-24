網傳恒大面臨資金流斷裂申請重組？　恆大回應：是謠言、已報案

本周四（24日）內地網站流傳一份「恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，提及集團懇請廣東政府支持重大資產重組，倘重組未能完成，或引發一系列系統性風險（報告詳情如下圖）。受該份報告影響，恆大（3333）股價周四跌5.58%，收報15.22元，恆大汽車（0708）亦受波及，股價跌8.63%，收市報19.3元。

該份報告顯示，恆大集團希望政府協調推薦恆大地產借殼A股上市公司深深房。報告還稱，恆大集團負債過高，截至今6月30日，恆大有息負債餘額達8355億美元，倘恒大地產是次無法按期完成重組，或令集團現金流斷裂，從而引發恆大集團在相關銀行、信託、基金等金融機構及債權市場的交叉風險，進而產生金融系統性風險。

恆大周四晚緊急回應稱，近日網上流傳有關恆大地產重組的謠言，相關文件和圖片憑空捏造、純屬誹謗，對公司造成嚴重的商譽損害。恆大表示表示強烈譴責，並且已經向公安機關報案，堅決用法律武器維護公司合法權益。

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編輯：李勝男