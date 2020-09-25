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【百年老店轉型】保心安藥廠設首條自動生產線　應對人手不足

商業 07:00 2020/09/25

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逾百年歷史的保心安藥廠，於7月完成首條自動生產線，以助包裝藥油。（程志遠攝）

傳統企業依賴人手生產，但不時面對人手青黃不接的困境，需要智能生產轉型。逾百年歷史的保心安藥廠，在生產力局協助下，於7月完成首條自動生產線。保心安藥廠總經理郭子明表示，自動化可減省人手，同時產能可滿足市場需求，使百年傳統得以傳承和發展。

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保心安多年來堅持香港製造，郭透露，現時的包裝員工已工作20多年，面臨退休，包裝乃重複性工作，不少年輕人不願意入行，生產線的人手愈來愈少，人手不足難以應付市場需求。於是，3年前找生產力局，協助設計生產線及找分包商安裝。

郭坦言，設計生產線的過程絕不容易。「想保留傳統，不轉罐裝包裝，而包覆藥樽的說明書亦相當重要，曾測試不同紙質，以易於捲起包裝。」

保心安藥廠原以全人手包裝。（程志遠攝）

現改為自動生產線包裝。（程志遠攝）

250萬元設自動化生產線　每小時包裝3,000支藥油

是次保心安藥廠投資了250萬元設立自動化生產線，以助包裝藥油，過程包括將藥樽放在罐內，加入說明書包覆藥樽，蓋上罐蓋等。郭表示，機器每小時可包裝3,000支藥油。下一步會逐漸優化系統，包括自動將成品放入膠盒和封膠紙。

生產力促進局綠色生活與創新部總經理方湛樑補充，由於保心安申請了「投資研發現金回贈計劃」，政府將向公司提供4成現金回贈，即保心安最多只需付150萬元便能轉型。

不過，疫情下市場需求減，郭表示，暫不會增加多條生產線，期望靜待市場復甦後，再按需求增產。「若市場需求大，機器可按需求延長運作，以滿足市場需求，但人手始終要放工。」

自動化生產線包裝藥油的過程，包括將藥樽放在罐內，加入說明書包覆藥樽，蓋上罐蓋等。（程志遠攝）

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記者：朱悅瀅

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