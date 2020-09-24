聯合醫務30周年　末期息2.65仙增3.9%

▲ 聯合醫務正推出視頻問診服務

聯合醫務集團 （00722） 公布截至6月30日止年度業績，收入跌1.7%至5.57億元，主要受新冠肺炎疫情影響，患者人次由161萬按年跌至135萬人次。EBITDA升1.97倍至1.5億元。純利增2倍至6031萬元，因錄得非現金以權益結算的股份支付開支之撥回，以及年度沒有認股權證之非現金以權益結算的股份支付開支。

聯合醫務派末期息2.65仙，按年增3.9%，全年派息3.3仙，按年增3.1%。

按業務劃分收入，中國保健業務跌28.8%至3838萬元，香港及澳門企業醫療保健解決方案服務跌0.9%至2.4億元，香港及澳門臨床醫療保健服務升1.3%至3.69億元。

公布2025年戰略目標

今年正值聯合醫務集團創建30周年，聯合醫務指出，新型冠狀病毒疫情爆發，社交距離等措施令患者的就診習慣明顯改變，推動集團加速拓展數碼化醫療保健服務。於香港市場推出視頻問診及新型冠狀病毒檢測服務，配合一系列高效的電子化服務流程，包括線上付款、送藥到家、物流管理等，旋即回應市場需求，加上線下醫療診所網絡支援，以及旗下化驗中心及時投資於提供自家新型冠狀病毒檢測服務，為患者及用戶提供無縫的線上線下醫療保健服務體驗。

聯合醫務公布2025年戰略目標，服務線上線下3,000萬人次用戶。從現時服務線上線下約135萬人次用戶，擴大至2025年服務線上線下3,000萬人次用戶，當中包括香港及澳門市場300萬人次用戶，以及內地市場2,700萬人次用戶。

為實現2025年戰略目標，面向支付方：（1）與香港及內地保險公司合作推出首個按人頭收費的線上門診保險產品 承擔門診醫療風險；（2）取得集團首張互聯網醫院牌照加速商業醫療保險發展。

面向提供者：（1）深化與香港醫療服務提供者的合作，持續拓展業務覆蓋；（2）GOLD™金牌培訓課程 增加全科醫生的總體供給；（3）深圳總部及金牌培訓基地正式啟用。

面向患者和用戶：（1）香港市場增加多重接觸點服務患者和用戶，積極提升服務可及性；（2）加速拓展大灣區公私營合作（「PPP」）診所，建立龐大線下醫療網絡，預計於2021年上半年，PPP診所將突破100家。（3）通過戰略合作，拓展香港醫療保健服務的闊度和深度。

記者：譚志偉