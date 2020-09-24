【中東局勢】波斯灣國家陸續放寬入境限制 有望復甦經濟

▲ 阿聯酋等多國有望陸續重開關口。

受到今年3月新型冠狀病毒流行影響，波斯灣國家對本地人和遊客實施嚴格出入境政策。在目前階段，儘管部分國家如巴林、阿曼和阿聯酋的新冠病毒確診感染數字仍在上升，部分國家已經開始陸續解除出入境限制，有望復甦當地經濟。

當地媒體引述高級政府官員言論稱，從下周起，阿曼將重啟邊境。在10月1日開始，機場將會重啟，居民可以自行出入境，但在入境後需要進行新冠病毒測試和隔離14天。

在阿聯酋，聯邦身份和公民權管理局（FAIC）提到當地政府雖然仍未批准因工作理由而入境的申請，但當局已經開始批出其他理由的入境許可。FAIC也指出，新政策將會支持本地旅遊業和其他產業發展。

阿聯酋中央銀行發佈當地最新季度經濟報告，第二季度GDP下跌7.8%，中央銀行預料在第三個季度，全年總GDP 將下跌5.5%。在今年8月，阿拉伯貨幣基金組織 （AMF）出版一份報告，當中推算新冠狀病毒流行可能會在阿拉伯地區減少約700萬個工作崗位，影響波及阿爾及利亞、埃及、摩洛哥等國家。而部分人從較貧困的北非地區到海灣國家打工，海灣地區經濟轉差，間接大幅減少了他們匯到自己國家的匯款。比如在2020年1月至7月，約旦接收少了近10%的匯款。

阿聯酋中央銀行估計，該地區至少需要GDP增長3.9%，才能夠創造足夠就業機會，解決失業問題，而IMF則預計需要3.5%。儘管如此，當地確診感染數字仍在上升，可能會為日後經濟復甦帶來不穩定性。

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