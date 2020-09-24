瑞銀料周期股升幅可趕上增長股　短線看好工業、金融、原材料及地產行業

▲ 瑞銀認為，隨中國經濟復甦及台灣出口帶動下，亞洲周期性復甦持續，預期周期性較強的股份可趕上優質成長股。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室認為，全球經濟復甦依然冷熱不均，北亞經濟體處於領先地位，而南亞和東南亞則表現落後，但隨中國經濟復甦及台灣出口帶動下，亞洲周期性復甦持續，預期周期性較強的股份如工業、材料、能源及金融，可趕上優質成長股，建議投資者開始分散配置周期股及東盟市場。

隨全球經濟普遍回暖，東協的出口趨勢將隨之改善，製造業採購經理指數（PMI）、貨幣供應增長和外滙儲備等領先指標顯示，經濟活動將進一步擴張。

短期前景依然有利於優質周期股

年初以來，優質周期股（IT、非必需消費品和通信服務）平均大漲23%，主要是由於6月以來獲利持續上修，期內周期性較強的行業（材料、工業和能源）則下跌4%，主要是受到獲利下調的拖累。北亞市場年初大漲14%，而東協和印度則下跌10%。

儘管近期亞洲IT、非必需消費品和通信服務行業的部分領軍企業出現回跌，短期前景依然有利於優質周期股。瑞銀短期看好受益於防控措施放鬆並有望奮起直追的機會，包括工業、金融、材料及房地產行業的部分公司。

結構性主題方面，如5G賦能者和平台受益者、中國數位經濟和東協新經濟等有望因新冠疫情而得到長期提振的主題。

相關文章：【科網狂潮】瑞士寶盛私銀：科技股基本面及估值仍吸引 短線波動因市場板塊輪動

相關文章：【摩笛唱淡】大摩3原因大幅下調恒指目標 28000點降至24600點

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：賴奕羚