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【美股戰報】《The Big Short》主角加入「空軍」：　Tesla是泡沫

股樓投資 21:16 2020/09/24

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電影《The Big Short》的主角、知名對冲基金經理Michael Burry，最近加入看空特斯拉（美：Tesla）行列。

Michael Burry最近在社交媒體上發帖指，Tesla的估值與業內其他公司相比過於荒唐。他發布一張截圖，顯示Tesla與其競爭對手的估值。他指出，Tesla的市銷率達到驚人的18倍，而行業平均僅為0.35倍。

【美股戰報】科技股再掀拋售潮　分析師：科網泡沫歷史或將重演？  【見下頁

Michael Burry再指，全球汽車（不包括Tesla）總銷售額為2.3萬億美元，EBIT（息稅前利潤）為1000億美元，總市值8070億美元。而Tesla的銷售額為250億美元，沒有EBIT，市值4,380億美元。他還在這條帖子後面加上了一個#泡沫（Bubbles）#的標籤。

Michael Burry為Neuberger Berman Group的基金經理人，2008年金融危機準確預測次貸危機而聞名，同時也是Michael Lewis暢銷書《大賣空》（The Big Short）的主角，後來也被改拍成電影。

 

 

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