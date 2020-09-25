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【英國疫情】政府新一輪保就業 只支付1/5人工

環球社會熱點 09:27 2020/09/25

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英國財相辛偉誠宣布新一輪保就業計劃，由政府支付企業僱員約22%的薪金

歐洲爆發第二波新冠肺炎疫情，英國因疫情惡化而升級防疫措施，更鼓勵非必要人士盡量留家工作。面對疫情升溫，英國財相辛偉誠宣布新一輪保就業計劃，由政府支付僱員約22%的薪金，計劃料為期半年。

英國單日增逾6千確診 較前日多超過四分之一 【下一頁】

根據英國政府數據，英國近300萬僱員因疫情正在放無薪假，佔全國勞動人口約12%。英國第一輪保就業計劃的限期將於10月底屆滿，社會憂慮政府的補貼計劃結束後，中小企會因失去補貼而陸續裁員。

英媒報道，財相辛偉誠（Rishi Sunak）周四（24日）公布新一輪保就業計劃。新一輪計劃要求僱員的工作時數必須達平時的三分之一，至於其餘的三分之二工時，將由政府及僱主各自承擔33%的薪金。按照上述比例計算，政府及僱主各自承擔每名僱員月薪的22%，政府向每名僱員補貼的上限為每月697.92英鎊（約6,882港元）。

辛偉誠表示上述補貼計劃主要適用於中小企，英國大型企業如因疫情生意大跌，政府才會考慮為這些企業提供補貼。計劃將於11月1日開始實施，預料政府每月要花費約3億英鎊（約29.5億港元）以支持計劃。

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辛偉誠表示希望計劃可為僱員提供更多保障：

政府會直接支持僱員的薪金，使需求因疫情受壓的企業可選擇在短期内保留職位，而非視員工為冗員。

（The government will directly support the wages of people in work, giving businesses who face depressed demand the option of keeping employees in a job on shorter hours, rather than making them redundant.）

他又表示計劃擴大自僱人士援助計劃範圍，保障在未來數月內沒有工作收入的自僱人士。英國政府的企業貸款計劃更將貸款期限延長至10年，可減少企業的每月還款金額。

責任編輯：鄭錦玲

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