【英國疫情】政府新一輪保就業 只支付1/5人工

歐洲爆發第二波新冠肺炎疫情,英國因疫情惡化而升級防疫措施,更鼓勵非必要人士盡量留家工作。面對疫情升溫,英國財相辛偉誠宣布新一輪保就業計劃,由政府支付僱員約22%的薪金,計劃料為期半年。

根據英國政府數據,英國近300萬僱員因疫情正在放無薪假,佔全國勞動人口約12%。英國第一輪保就業計劃的限期將於10月底屆滿,社會憂慮政府的補貼計劃結束後,中小企會因失去補貼而陸續裁員。

英媒報道,財相辛偉誠(Rishi Sunak)周四(24日)公布新一輪保就業計劃。新一輪計劃要求僱員的工作時數必須達平時的三分之一,至於其餘的三分之二工時,將由政府及僱主各自承擔33%的薪金。按照上述比例計算,政府及僱主各自承擔每名僱員月薪的22%,政府向每名僱員補貼的上限為每月697.92英鎊(約6,882港元)。

辛偉誠表示上述補貼計劃主要適用於中小企,英國大型企業如因疫情生意大跌,政府才會考慮為這些企業提供補貼。計劃將於11月1日開始實施,預料政府每月要花費約3億英鎊(約29.5億港元)以支持計劃。

辛偉誠表示希望計劃可為僱員提供更多保障:

政府會直接支持僱員的薪金,使需求因疫情受壓的企業可選擇在短期内保留職位,而非視員工為冗員。

(The government will directly support the wages of people in work, giving businesses who face depressed demand the option of keeping employees in a job on shorter hours, rather than making them redundant.)