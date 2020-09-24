【港版納指】港交所：仍有多隻追蹤恒生科技指數的ETF籌備上市

▲ 港交所指，仍有多隻追蹤恒生科技指數ETF籌備上市。

恒生科技指數自7月27日推出後不足兩個月，已有4隻進蹤恒生科技指數的ETF在港上市。科技股熱捧下，港交所 （00388） 透露，目前仍有多隻追蹤恒生科技指數的ETF在籌備上市。

本港現時有4隻科指ETF掛牌上市，分別是南方東英科指ETF （03033） 、華夏恒生科指ETF （03088） 、恒生科指ETF （03032） 及iShares安碩科指ETF （03067） 。截至今年9月23日，4隻在港上市的科指ETF，總資產（AUM）達59.9億港元。

想知4隻恒生科技指數ETF有何分別，可看【下一頁】

港交所：評估ETF時應留意追蹤差異和追蹤誤差

港交所表示，被動型ETF旨在追蹤指數表現，其回報應與相關指數的表現非常貼近，但在個別情況下仍有機會出現追蹤上的差距。投資者在評估ETF表現時，宜留意其追蹤差異（tracking difference）和追蹤誤差（tracking errors）。

一般來說，流通量愈高的ETF，其買賣差價通常愈小，因此投資者能較容易地在目標價位內進行買賣，從而減低交易成本。

港交所建議，買賣ETF前，應先考慮投資時所需的成本，即ETF投資總成本（TCO）。TCO可分為兩個部分，即交易成本和持有成本（holding costs）。除了追蹤差異外，總開支比率（TER）代表ETF發行人的管理費和各項相關開支，亦不能忽略。

由於科指ETF上市至今僅約一個月或更短時間，暫時未有足夠數據參考，建議請瀏覽ETF發行人的網站查閱相關ETF的最新追蹤差異數據。

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編輯：陳韻妍