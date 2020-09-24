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Wikipedia更新介面　擬20週年正式登場

科技 20:43 2020/09/24

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Wikipedia近日宣布，將迎接10年來首度修改介面設計，修改目錄、搜尋欄的位置，進行網頁優化。

維基百科（Wikipedia）已成為普羅大眾日常生活不可或缺的信息工具，惟Wikipedia的電腦版頁面設計10年內都未有太多改變，顯得網站的導航系統相對笨拙。Wikipedia近日宣布，將迎接10年來首度修改介面設計，修改目錄、搜尋欄的位置，進行網頁優化。

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維基媒體基金會產品經理Olga Vasileva發表文章，指Wikipedia內容不斷擴增，電腦版的網站介面卻沒有跟上步伐，在過去10年幾乎沒有實質改變，導航系統顯得笨拙。因此現時Wikipedia盼能在維持原有的風格下，調整並創造全新的用戶體驗。

新的內容目錄選單將會跟著頁面一起滾動，方便用家隨時跳到想了解的段落。（Wikipedia資料圖片）

據Mediawiki網站資訊指，Wikipedia將調整左上角的Logo大小和位置，而頁面滑動時，上方的搜尋欄將會固定原本的位置，不會跟著滾動。而側欄未來也將可收納及展開，同時更會進行搜尋欄優化、添加圖片顯示等。

側欄未來也將可收納及展開。（Wikipedia資料圖片）

Vasileva又指，更新過程會相當漫長，需要時間處理及調整漏洞，預計在2021年前為所有語言的Wikipedia完成更新，並計劃在慶祝20週年（即明年1月）時同步登場。

打擊假新聞　維基百科創辦人建新網站WT:Social

責任編輯：曾曉汶

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