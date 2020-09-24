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【騰訊700】騰訊持股《絕地求生》開發商 擬明年韓國上市

股樓投資 21:34 2020/09/24

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有傳騰訊（00700）有份持股、《絕地求生》系列遊戲開發商Krafton（前身為Bluehole Studio）計劃明年在韓國上市。預料估值最高可達260億美元（約2,015億港元），有望成為韓國最大上市公司之一。騰訊今日收報505元跌1.7%。

澳洲銀行違反恐金融法　被罰13億澳元巨款 詳情請看[下一頁]

Krafton旗下擁有熱門「食雞」遊戲《絕地求生》，後與騰訊旗下的光子工作室聯手推出其手游版《PUBG Mobile》。現時《PUBG Mobile》的下載量在全球手遊中排第二，更是上季全球賺最多錢的手遊。

Krafton第二季收入按年大增至3,791億韓圓（約25億港元），經營溢利增長5倍至1,613億韓圓（約10.7億港元）。騰訊在2018年成為Krafton第二大股東，現約持有其13.2%股份。

為答謝員工努力 英保險公司CEO派1億獎金 詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

IPO 經濟 騰訊控股（00700）

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