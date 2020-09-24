【健康碼】各地研發健康護照方案　海外開發商解構技術應用潛力

▲ 以色列數碼身份技術供應商Pangea，正與以色列以及多個國家的政府或相關機構合作，開發健康護照應用。

健康碼被視為在疫情期間恢復部分跨境出行旅遊的重要應用，港府亦多次表示香港的健康碼應用「港康碼」已開發完成，待疫情紓緩後便會推出，首先應用於粵港澳三地互認，作為通過冠狀病毒檢測的證明。

事實上，歸類為電子健康護照（Health Passport）的個人身份應用，近月成為科技熱門技術，除了政府可採用於查核旅客出入境的健康狀況，亦有企業開發類似方案，以在疫情下繼續為顧客提供服務，國泰航空就於較早前宣布推出開展全球電子健康護照的研發，預料最快10月便會試行。

正在閞發電子健康護照的開發者，以色列數碼身份技術供應商Pangea，正與以色列以及多個國家的政府或相關機構合作，開發健康護照應用。該企執行副總裁兼政府業務部門總經理Uzy Rozenthal分享有關技術的發展情況。他指出，市場對健康護照解決方案的興趣大為增加，有來自包括公、私營、政府與醫療機構的查詢。

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▲ 該企開發的智能卡系統，主要規劃為用於機場等場景，以智能卡形式運作，卡上印有持有者的相片、數位簽名、以及載有個人身份數據的晶片。(圖片來源: Pangea)

該企開發的系統，主要規劃以應用於機場等場景，以智能卡形式運作，卡上印有持有者的相片、數位簽名、以及載有個人身份數據的晶片，機場人員可以憑智能卡，查詢官方的健康數據庫的即時數據，以確認持有者是否已通過病毒測試，抑或是否已接種疫苗，獲得入境資格。該企強調，健康智能卡的發行過程，需衛生當局、醫療機構、機場、航空公司等多方的緊密合作，並可以據各國具體情況調整。

日後可用於保險業

他分享，健康護照的技術除了用以證明通過冠狀病毒檢測，亦有其他可行應用，例如保險公司可發行保險智能卡，又或將其他類型的疫苗接種記錄加進卡內。例如日後如果有智能卡持有人發生意外失去意識，急救員可參考卡上的健康數據：例如血型，藥物記錄等，進行應急處理。

香港何時能正式推出健康碼仍屬未知之數，但有關應用亦引起部分公眾疑慮，擔心健康碼會洩露用戶隱私。對私隱問題，Uzy Rozenthal解釋，其方案可以提供高程度的數據保護水平。其中一種運作方式是，透過分割智能卡所儲存的數據，限制不同機構只可獲得讀取其中一部分資訊的密鑰，例如機場人員只可讀取新冠肺炎的狀態；至於整體健康資訊則限於用戶的投保機構與醫院，才可獲得讀取權限。

記者： 周俊霖