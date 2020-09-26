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【清酒新世界@iM網欄】揀清酒要識睇 掛米及麴米

名人薈萃 08:01 2020/09/26

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前文提要：【清酒新世界@iM網欄】釀清酒的關鍵一步——蒸米

洗米又洗完了，蒸米又蒸好了，你知道下一步是做甚麼嗎？就是掛米及麴米，我會簡單介紹，而且有些清酒的標籤會標明釀製時候用了多少掛米及麴米，相信大家認識了，對於日後揀選清酒會有幫助的。

首先要了解甚麼是掛米和麴米，掛米又稱kakemai，是用來製作醪中的蒸熟米，而麴米有兩個稱號，分別是komekoji及rice koji，後者的稱號較常見，麴米是用來製作米麴的蒸熟米。

回想起當初到富久千代酒造體驗釀製清酒時，本人認為最辛苦的就是把剛蒸好的米從蒸米的地方運到麴室，說起來簡單，現在只要回想起來都感到辛苦疲倦，亦可能因為自己體型瘦削的關係，所以覺得這個步驟很困難。各位想像一下左手及右手同時拿着一個大布袋，每個布袋裝有約25kg剛蒸熟的米，我要強調不是一雙手拿着一包，而是每一隻手各拿一包，重點是要急速跑到麴室，然後把一包又一包的蒸米鋪在稻草蓆冷卻，之後又要急速跑回蒸米的地方，重複以上的動作四至五回吧，但也要視乎酒造，因為每一個酒造都有自己的規模及時間表，而我只是一個分享這些辛苦歷程給大家的行內人，希望大家也能明白每一枝釀造出來的清酒均是血汗酒。

好，回到正題，哈哈……蒸熟的米當中會有大約5%至6%用來製作酒母，但通常蒸熟的米會分為兩個部份作不用的用途，即是上文說的掛米和麴米，比例大概是8:2吧，下一篇會帶大家繼續深入了解這兩種米的用途。

就快到中秋節了，Sake Moment推出很多的中秋節清酒特別套裝，幾乎是買一送一的優惠，各位要把握機會了。其中一套鍋島的清酒套裝，包括「鍋島 純米大吟醸 愛山」及「鍋島 裏鍋島 純米吟釀」，相信大家都知道愛山米是相當難栽種的酒米，產量也非常的少，所以愛山米釀造的清酒是比較罕有；還有裏鍋島就是鍋島的限定品，亦都是一枝被稱為off menu的隱藏酒，單是酒瓶上水平反轉的酒標已引人入勝，除了精米步合的資料外，其他的資料一概沒有透露，即使現時已經量產化，但在日本仍然一瓶難求，更何況香港！每一年裏鍋島的味道都有點兒不一樣，但絕對是往好的方面，除了擁有豐富的水果及蜂蜜香，特別之處味道會隨著溫度的改變產生不斷的變化，真的是難以捉摸，總然之一定會令大家着迷！

作者_Chris Wong簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong

欄名 : 清酒新世界

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