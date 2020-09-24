【本港樓價】美銀：今年樓價最多跌5%、明年料持平　看好兩大地產股

▲ 美銀指，現時本港地產股股價較資產淨值平均折讓約56%，意味已反映調整因素。

本港第三波疫情逐漸消退，美銀認為，本港樓市基本面有改善，但樓市前景仍不明朗，預期今年住宅樓價跌5%至無升跌，住宅租金則跌10%，寫字樓租金亦跌25%；明年住宅樓價及租金則持平。美銀指，中原城市領先指數（CCL）今年來僅跌1%，主因用家需求強勁，息率亦低企，但基於美滙指數年內跌4%，而港元與美元掛勾，意味若以外幣計算，本港住宅樓價跌幅更大。

雖然樓價前景未明朗，但美銀看好本港地產股。美銀指，現時本港地產股股價較資產淨值（NAV）平均折讓約56%，或較歷史平均值低2個標準差（2SD），反映股價已反映寫字樓或零售資本價值大跌，只有美國大選後政治風險下跌，地產股價將會出現反彈。

美銀首選新地 （00016） 及新世界 （00017） ，因兩家將有大型新盤推出；該行亦看好領展 （00823） 可受惠於本土消費因疫情緩和而反彈。

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編輯：陳韻妍